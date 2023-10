Finisce in bellezza la stagione del team ciociaro nel 6° round della Coppa Italia Velocità. I piloti Nicolo' Nicoli e Fabio Tedesco salgono sul gradino piu' alto del podio, ottima la prova di Santo Isgro, da dimenticare il week-end di Alex Pirelli.

Le gare

Trofeo Italiano Amatori Categoria 600 Rookie Challenge: Nicolò Nicoli la fa' da padrone, conquista pole position, doppia vittoria e giro veloce in entrambe le gare. Finalmente unisce velocità, lucidità e anche fortuna ottenendo così il massimo risultato che gli permette di classificarsi in seconda posizione in campionato a poche lunghezze dal primo con molto rammarico per i punti lasciati durante la stagione.

Sfortunatissima la trasferta di Alex Pirelli iniziata male gia' dal mercoledi a causa di un guasto al suo furgone e proseguita il giovedì quando il radiatore e i freni della moto lo abbandonano. Riparati i guasti meccanici ed effettuate le qualifiche, parte un po' indietro in griglia ma scatta come un missile alla partenza. Arriva un po' lungo alla prima curva e cade.

Trofeo italiano amatori categoria Rookie Challenge 1000: Fabio Tedesco aveva voglia di rifarsi dopo la gara sfortunata del Mugello, con un po' di fortuna ha sfruttato il momento decisivo della gara e ha portato a casa una vittoria che lo inorgoglisce, inorgoglisce il team e i suoi tanti tifosi al seguito da Cassino.



Categoria Pirelli Cup 1000: Santo Isgró parte dal venerdì con il piede giusto, piazzandosi in griglia vicino ai suoi avversari di categoria. In gara ci mette il cuore arrivando secondo nella sua categoria (CL Pro).

" Ringrazio tutti i miei piloti che hanno dato l'anima pur di portare in alto il nome del nostro team, Andrea Lorini e il suo papà Livio del Team Lorini che ci hanno aiutato nella parte tecnica e Davide Iacovissi di Revolver Garage. Ringrazio per il monumentale supporto mentale il nostro coach Francesco Cocco affiancato per questa gara anche da Eddi La Marra, i nostri amici di box Simone Noce capo del T.N.C. team e i suoi validi collaboratori Mirko Gismondi e Matteo Ciangola, la famiglia Dart Race di Alessandro Celestini e Patrizia Ghinelli e per finire il Motoclub Ferentino che ci ha caricato moralmente da casa. Doveroso ringraziamento ai nostri sponsor che ci permettono tutto questo", le parole del Direttore sportivo Matteo Costantini a fine gara.