Manca poco alla decisione. Il Consiglio Federale deciderà a breve la sede a cui assegnare i Campionati Italiani di Corsa Campestre. E in campo c'è anche la candidatura di Cassino. La città attende l'importante decisione. In prima fila a sostenere la candidatura, il Presidente del CUS Carmine Calce e il Sindaco di Cassino Enza Salera. Il Primo cittadino, in una lettera indirizzata al Presidente FIDAL Stefano Mei ha scritto:

"In qualità di Sindaco sarebbe un onore vederci assegnata la manifestazione, anche in virtù dello stretto legame che la città di Cassino e tutto il territorio circostante da sempre mantengono con tutte le discipline sportive, tra le quali primeggia l'atletica, legata al ricordo del record mondiale dei 150 metri stabilito qui nel 1983 da Pietro Mennea. Il Comune di Cassino – ha continuato Salera – è da sempre al fianco del CUS nell'organizzazione degli eventi così come è avvenuto per i Campionati Italiani di Cross Master e per tutte le innumerevoli manifestazioni organizzate dal CUS Cassino".