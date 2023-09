Sono trascorsi appena due anni dai Campionati assoluti di scherma. Una manifestazione che ha portato a Cassino 800 atleti. In quell'occasione, a meno di due mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, in pedana si sono confrontati i migliori schermidori azzurri. Dopo il successo della manifestazione, la Federazione Italiana di Scherma ha scelto nuovamente la Terra di San Benedetto per un evento nazionale.

In questo weekend, presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale si terrà un corso di alta formazione dedicato agli Arbitri Nazionali ed Internazionali della Federazione Italiana Scherma.

"Abbiamo il piacere di informare – si legge in una nota della FIS - che la Federazione Italiana Scherma ha organizzato dal 16 al 17 settembre a Cassino, città che vanta una consolidata esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi schermistici, il convegno annuale del Gruppo Schermistico Arbitrale federale, appuntamento che prelude all'avvio della stagione agonistica federale 2023/24, che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tale evento, di elevata rilevanza per la Federazione, ha notoriamente un impatto particolarmente significativo tanto dal punto di vista tecnico che della visibilità, poiché registrerà la partecipazione di oltre 180 tra arbitri e direttori di torneo, internazionali e nazionali, tra cui spiccano i nominativi di ex campioni di scherma, che al termine della loro carriera agonistica si sono dedicati con successo all'arbitraggio. È prevista inoltre la presenza di alcuni rappresentanti della Commissione Arbitrale della Federazione Internazionale, che parteciperanno in veste di relatori del Convegno".

Un motivo di grande orgoglio per la città di Cassino. Per questo ad aprire i lavori, che si terranno presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ci saranno il Rettore Marco Dell'Isola, il Sindaco di Cassino Enzo Salera, l'Assessore allo sport Maria Concetta Tamburrini, i vertici di Disco Lazio, che ospiterà gli arbitri presso il Campus della Folcara, il Presidente CUS Cassino Carmine Calce e il Vicepresidente FIS Regione Lazio Aldo Terranova. Tutti insieme per testimoniare il consolidarsi del grande legame tra Cassino e la scherma.