Anche la StraFrosinone 2023 per la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Si avvicina l'autunno e come è ormai tradizione torna nella seconda domenica di ottobre la StraFrosinone, giunta quest'anno alla sua 39esima edizione. La storica manifestazione di atletica leggera di Frosinone di corsa su strada, valida come "Memorial Luciano Renna - Trofeo Maria Teresa Collalti" ritrova il suo percorso classico e torna sulla distanza di 13,5 km, con partenza dal Parco Matusa, via Marittima, Stazione, Viale America Latina, Centro Storico, De Matthaeis, Madonna della Neve, Via Cicerone, Via Adige, Via Moro e arrivo nel Parco Matusa.

«Siamo nell'anno che rappresenta la vigilia della quarantesima edizione per la StraFrosinone, - ha commentato Roberto Ceccarelli presidente dell'Atletica Frosinone, società organizzatrice dell'evento –, era importante tornare al percorso classico in vista di questo appuntamento storico, che rende la corsa ancora più selettiva e avvincente».

Tanto impegno da parte della società frusinate, che, dopo le edizioni realizzate nel periodo pandemico, tornerà a realizzare la gara rispecchiando i tradizionali canoni. La manifestazione si amplia su due giorni, sabato 7 nel pomeriggio con la collaborazione tecnico organizzativa dell' A.s.d. Fenice Sport e del Comitato Provinciale Fidal Frosinone è prevista la StraFrosinone Kids: Campionato Provinciale Giovanile Fidal di corsa su strada.

In occasione della StraFrosinone, è prevista in collaborazione con "Il Corridore Running Club" anche una camminata non competitiva lungo via Aldo Moro, per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, in questo quadro si inserisce l'iniziativa della Asl di Frosinone che nell'ambito della campagna "Lo screening viene da te" farà sostare il "Truck della Prevenzione" sabato 7 e domenica 8 ottobre nel Parco Matusa di Frosinone dalle ore 9:00 alle ore 17:00 per la Campagna di Screening Oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, colon retto e mammella.

Atletica Frosinone e Fenice Sport a seguito di numerosi e cordiali incontri comunicano di aver raggiunto un accordo per la realizzazione di un nuovo progetto sportivo che vedrà le due dirigenze lavorare per il bene dell'atletica e rilanciare il movimento a Frosinone per favorire la pratica sportiva soprattutto da parte delle nuove generazioni. Il progetto di collaborazione riguarda due realtà molto radicate sul territorio, che decidono di mettersi insieme per unire le forze per far conoscere l'atletica leggera, che è uno sport ideale per i bambini essendo un'attività varia e completa. Le due società annunciano che l'unica Scuola federale Fidal di Atletica Leggera Giovanile a Frosinone operativa nel Centro Sportivo Bruno Zauli (Campo Coni), riprenderà da lunedì 11 settembre i corsi di Atletica leggera per ragazzi e ragazze a partire dai 5 anni con la guida del maestro Luigi Guarracino. Per informazioni e iscrizioni: 334 1388005

Il programma della StraFrosinone 2023 - Salvaguardia della Salute e dell'Ambiente prevede lunedì 18 settembre l'apertura delle iscrizioni online. Martedì 3 ottobre si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'evento, presso "Il Corridore". Mercoledì 4 ottobre chiuderanno le iscrizioni online .