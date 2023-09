Lo scorso 28 agosto la Casa del Basket Longo & Pagano ha ufficialmente riaperto i battenti con l'inizio della preparazione degli atleti della squadra cestistica che parteciperanno alla prossima Serie C Unica.

Tante facce nuove ed un paio di certezze. La prima: il condottiero, il coach Fabio Nardone, capace di vincere il campionato di Serie C silver all'esordio ed ormai alla terza stagione nell'AD Basket Cassino. La seconda: la riconferma del giovane play cassinate Filippo Pignatelli, che da quest'anno ricoprirà il ruolo di capitano della squadra.

I due presidenti, Andrea Longo e Dino Pagano, in sintonia con il direttore sportivo Gianni Fionda, hanno voluto dare una svolta significativa all'assetto della squadra per la nuova stagione; sarà infatti completamente nuovo il roster da mandare in campo.

Le scelte operate sul mercato hanno fatto sì che gli atleti scelti andranno a comporre un mosaico ben assortito in ogni ruolo.

Cinque gli atleti senior di valore assoluto per competere ad alti livelli. E sono: Manuel Fois, cagliaritano di 26 anni nel ruolo di ala forte, Gutierrez Arial Oziel, play/guardia argentina dal tiro chirurgico, Davide Vona di Latina, ala forte di 26 anni, Yabre Yacouba Mizi da Vicenza, 20 anni, ala piccola e Angelo Luzza, versatile ala/guardia di 28 anni. Cinque elementi che promettono di dare tante soddisfazioni alla società e ai tifosi. Ed al coach che li ha scelti con cura tanto per le doti tecniche e atletiche quanto per la determinazione e la capacità di fare gruppo.

Naturalmente, tenendo fede alla sua vocazione di promuovere i giovani talenti della città, la società ha voluto dare l'occasione a numerosi atleti provenienti dal suo vivaio di far parte della squadra, nella quale troveranno opportunità di crescita; tra loro: Matteo Belli, Gianluca Comarca, Andrea Fionda, Leonardo D'Aguanno, Pierluca D'Aquanno, Michele Pacitto, Jacopo Pietroluongo.

In questa fase di preparazione sarà l'occhio attento di Daniele Palombo, il preparatore atletico, a valutare la condizione dei singoli, juniores e seniores, e a prepararli per trovare la condizione migliore per l'inizio del campionato, che sarà nel fine settimana del 7 e dell'8 ottobre.

Definita la formula del campionato: la prima fase vedrà scendere in campo 24 formazioni divise in due gironi da 12. Cassino è stata inserita nel girone A insieme ad Anzio, San Paolo Roma, Alfa Omega Roma, Basket Roma, Lasalle Roma, Vigna Pia Roma, Pass Roma a cui bisogna aggiungere Scauri e 3 ciociare, con cui la squadra cassinate andrà a disputare tre derby: Scuba Frosinone, Sora e Anagni.

Un girone molto equilibrato in cui, alla fine, servirà arrivare tra le prime 6 per giocare incontri singoli con le altre 6 vincenti del girone B. Al termine di questa seconda fase le 6 migliori classificate potranno contendersi ai playoff l'unica promozione a disposizione.

Sono intanto già ripartite anche le giovanili, per permettere a tutti, ragazzi e ragazze, di ricominciare da subito la stagione cestistica; giocando, divertendosi e imparando i valori dello sport.

SERIE C UNICA E DIVISIONE 1

Come saranno strutturati e quali squadre parteciperanno ai prossimi campionati regionali di Serie C e di Prima Divisione (ex Serie D)? Nei giorni scorsi sono stati delineati gironi e formule dei due tornei. Andiamo a scoprirli.

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione della "C Unica" in cui si è decisa la formula del campionato e sono stati sorteggiati i gironi. Sono 24 le squadre ai nastri di partenza del campionato 2023-2024, che sono state suddivise in due gironi da 12 squadre.

GIRONE A: Anzio, San Paolo, Scuba Frosinone, Alfa Omega, Cassino, Pallacanestro Sora, Fortitudo Anagni, Fortitudo Scauri, Basket Roma, La Salle, Vigna Pia, Pass Roma.

GIRONE B: Club Basket Frascati, Frassati Ciampino, Virtus Valmontone, Smit, Civitavecchia, Tiber, Fonte Roma, RIM Sport Cerveteri, Palocco, New Basket Time, Virtus Pomezia, Città Futura.

Al termine della regular season, le prime 6 di ciascun girone si giocheranno la fase Play In per la promozione mentre le ultime 6 lotteranno per non retrocedere.

FASE PLAY IN

Le squadre si portano dietro i punti fatti nella regular season contro le squadre qualificate dallo stesso girone. Affronteranno in gare di sola andata le squadre dell'altro girone e al termine di questa fase le prime 8 giocheranno i playoff per ottenere l'unica promozione in Serie B Interregionale.

FASE SALVEZZA

Le squadre si portano dietro i punti fatti nella regular season contro le squadre qualificate dallo stesso girone. Sfideranno in gare andata e ritorno le squadre dell'altro raggruppamento e al termine di questa fase le ultime 6 saranno retrocesse.

Le retrocessioni attualmente sono previste nel numero di 6, ma potrebbero diventare 9 a seconda delle eventuali retrocessioni delle laziali dalla B Interregionale.

Presentata anche la nuova Divisione Regionale 1 (ex serie D) con relative squadre partecipanti, gironi e formula.

La stagione regolare inizierà il 13/10 e terminerà il 28/04; le 39 squadre iscritte sono state suddivise in 3 gironi da 13 di seguito elencati.

GIRONE A: Albano, Velletri, Uisp XVIII, Colleferro, San Cesareo, Bracciano, Omnia, Olimpia, Luiss, Polaris, Alatri, Basket Manzao, Don Baldo.

GIRONE B: Aprilia, Basket Serapo, Algarve, Nuova Lazio, Fortitudo Cisterna, Veroli, Roma Nord 2012, SS Lazio, Basket Bee, APDB, Dinamo Ladispoli, Stella Azzurra Viterbo, Città Di Ladispoli.

GIRONE C: Borgo Don Bosco, Stelle Marine, Scuola BK Roma, Virtus Fondi, Vis Nova, Virtus Pontinia, Petriana, MB Sporting, Montesacro, Sant'Anna Morena, BK Cavese, Atletico San Lorenzo, Nova BK Ciampino.

Le promozioni previste in Serie C Unica sono 2 mentre le retrocessioni sicure attualmente sono 3 (le ultime di ogni girone). Accederanno ai playoff le prime 5 di ogni girone e la migliore 6^ (serie al meglio delle 3 gare). Promozioni e retrocessioni potrebbero variare in base ai risultati delle categorie superiori.