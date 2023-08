Anche se all'inizio della nuova stagione agonistica manca ancora un po', è questo il tempo in cui le dirigenze programmano l'attività sportiva che verrà. Non fa eccezione la Victoria Volley Frosinone, società che in questo 2023 compie 15 anni di affiliazione alla Fipav. A dire il vero, le origini della Victoria, come Polisportiva, affondano negli anni Ottanta, quando venne fondata da Padre Adelmo Scaccia che ne è oggi presidente onorario. Il sodalizio, capitanato dalla presidentessa Donatella Zomparelli, è al lavoro per programmare una stagione entusiasmante e di crescita, sia nel settore giovanile, maschile e femminile, quanto per la prima squadra maschile attesa ad un campionato duro e probante come quello di Serie D. Con 253 tesserati è la prima realtà pallavolistica di Frosinone. Oltre alla Serie D maschile, è rappresentata nel settore uomini dalle Under 19, 17, 15 e 13. Per le donne invece c'è la Seconda Divisione composta da un rooster giovanissimo al quale si affiancano Under 16, 14 e 12, più il mini volley. La stagione 2023-2024 si è aperta subito con un colpo grosso , ovvero quello del ritorno, sulla panchina della formazione maschile di Alberto Gatto, una istituzione del volley ciociaro che al Victoria Volley c'era già stato nel 2013. Dieci anni dopo, dopo le esperienze con Sora e Sabaudia ecco di nuovo il coach classe ‘59 che ha nel curriculum un passato da primo allenatore in Serie A2, con il Sora e l'Isernia, ed in B1 con Avezzano, Ceccano, Frosinone e in Serie B unica con l'Hydra Latina. Con lui, gli altri allenatori della Victoria sono Fabio Palmigiani, Luca Buonaiuti, Patrizia Mauti e Alessandro Martini. Il direttore tecnico è invece Eleuterio Biondi. A spiegare i programmi è Fabio Palmigiani: «La prossima, per la Victoria Volley è una stagione importante perché rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo triennale. Con Alberto Gatto puntiamo forte sulla Serie D, inutile nasconderci. Coach Gatto, nel panorama locale è un'eccellenza e un lusso per la categoria. Categoria in cui puntiamo a migliorare il risultato dello scorso anno in cui abbiamo sfiorato i play off. Allo stesso modo puntiamo a migliorare i risultati di tutte le formazioni giovanili per far sì che le nostre formazioni risultino competitive anche a livello regionale».