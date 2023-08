Si accende il mercato della FMC Basket Ferentino: il primo volto nuovo è Lorenzo Incitti. Cresciuto nel settore giovanile di Frosinone, si trasferisce in terra capitolina. Per il classe 2000, originario di Velletri, due le partecipazioni alle Finali Nazionali: Under 14 e Under 18. Un arrivo importante in cabina di regìa amaranto: mancino, dal grande potenziale offensivo, rapido e agonistico, preciso da oltre l'arco. «Molto contento ed entusiasta della nuova avventura. Sin da bambino guardavo il Ferentino in Legadue - queste, le prime parole dell'atleta Incitti - Far parte di questa squadra, mi riempie di orgoglio. Ringrazio la società gigliata, per la grande opportunità». Il neo acquisto ha indossato le canotte di Lamezia, Valmontone, Messina, Montecatini, Formia, tra Serie B e Serie C. Lo scorso anno, l'approdo a Cassino in Serie C Gold: una stagione da protagonista, toccando la soglia dei trecento punti, con 17.6 di media.

«Il campionato che affronteremo, sarà una novità per tutti: il primo, dopo la nuova riforma. Sicuramente di un livello più alto, rispetto allo scorso anno: incontreremo team non solo laziali. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto», conclude il nuovo arrivo in casa FMC.