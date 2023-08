La Virtus Cassino ha annunciato diversi accordi negli ultimi giorni. Il primo riguarda la guardia Giulio Candotto. Dopo le conferme di Teghini, Gay, Milosevic, Frizzarin e Truglio, Candotto va ad aggiungersi a Cavalieri nel reparto acquisti della compagine rossoblù.

Nato a Trieste nel 2001, 192 cm di altezza, il nuovo giocatore della BPC arriva dalle positive esperienze in A2 a Chiusi e in B a San Miniato, con la quale ha sfiorato la promozione in Serie A2 cedendo solo nell'atto finale dei playoff alla Juvi Cremona. Candotto, cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia con la quale ha conquistato la Next Gen Cup nel 2020, ha maturato la propria esperienza in Serie B a Monfalcone, dove è rimasto due anni prima del trasferimento tra le fila della compagine toscana. Con San Miniato, mette a segno 8.4 punti di media in 23.1 minuti giocati per gara nelle trenta partite disputate in regular season, divenuti 5.4 in 22.9 minuti, nei quattordici incontri dei playoff, con percentuali del 35% in stagione regolare e del 33% nei playoff nei tiri da oltre l'arco. Nella stagione sportiva appena terminata, veste invece la casacca del San Giobbe Chiusi nel secondo campionato nazionale italiano, dove colleziona 23 presenze tra Supercoppa e stagione regolare, conquistando la permanenza nel torneo cadetto.

Da qui, il trasferimento a Cassino, in una piazza pronto a rilanciarlo come protagonista in un campionato che si preannuncia estremamente competitivo e difficile, come la Serie B Nazionale. Il secondo innesto riguarda un'ala/centro: sotto canestro, dopo l'acquisto di Riccardo Bassi, la BPC Cassino comunica l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'atleta classe '90, Michael Lemmi, la scorsa stagione in forza alla Pallacanestro Senigallia.

Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco, ma con un'apparizione biennale anche in maglia Pielle, Michael ha avviato la propria carriera senior, nella stagione 2011/2012, con la maglia della Pallacanestro Empoli, prima di far ritorno al Pala Macchia, in Serie B, sotto la guida di coach Andrea Da Prato nel 2013/2014. Poi ancora Empoli, dal 2014 al 2016, fino all'approdo alla Fortitudo Alessandria, ambiziosa realtà piemontese che, nell'arco di 3 stagioni, con capitan Lemmi nel motore, ha conquistato due promozioni (dalla Serie C Silver alla Serie B, l'ultima chiusa ad oltre 8 punti di media a partita con un massimo di 17 e 9 volte in doppia cifra).

Nella stagione 2020/21, il ritorno alla Pielle Livorno, dove vive da protagonista due stagioni tra serie C Gold e Serie B, per poi approdare alla volta della Pallacanestro Senigallia nella passata annata agonistica, dove colleziona 32 presenze tra regular season e turno eliminatorio per l'accesso alla Serie B Nazionale, arricchite da 25 minuti di media per gara, 7 punti e 4 rimbalzi.

Il colpaccio della Virtus è arrivato ieri,con Cassino che prende l'ala grande tedesca classe '97 Melkisedek Moreaux. Nato il 23 luglio 1997 ad Amburgo, alto 198 cm, il nuovo atleta rossoblù, nella scorsa stagione in forza all'ART Giants Dusseldorf nella Germany - Pro A, sarà a disposizione di coach Auletta nel raduno pre campionato in vista del prossimo campionato di B Nazionale.

Nell'annata agonistica appena conclusa colleziona 23 presenze stagionali, arricchite da 10 punti per gara, 4.5 rimbalzi e 1.2 assist in 24 minuti di utilizzo; numeri questi che gli consentono di conquistare il riconoscimento di "Most Improved Player" della seconda lega tedesca.

«Siamo molto soddisfatti di aver portato Moreaux a Cassino - il commento al momento della firma dell'accordo del direttore sportivo cassinate, Alberto Manzari - In accordo con il coach, cercavamo un profilo atletico, che corresse bene il campo e che soprattutto fosse in grado di amalgamarsi con il progetto tecnico che insieme ad Andrea abbiamo pensato di mettere in campo per il prossimo anno. Giocatore capace di sfruttare situazioni di gioco sia fronte che spalle a canestro, una caratteristica questa che lo metterà nelle condizioni di giocare sia con Michael (Lemmi, ndc) che con Riccardo (Bassi, ndc). Era un prerogativa questa fondamentale per il profilo che cercavamo in sede di mercato, ed è proprio per questo motivo che durante le trattative che abbiamo intrapreso con vari atleti, siamo stati molto pazienti nel ricercare il profilo giusto al nostro contesto... Cercheremo di metterlo subito nelle migliori condizioni possibili per performare sin dal suo primo giorno di lavoro; sono convinto che sarà apprezzato dall'ambiente e dai tifosi, e come tutti, non vedo l'ora che anche lui, come il resto della squadra, si unisca a noi in questa meravigliosa avventura nel campionato nazionale di Serie B ormai ai nastri di partenza». Da parte di tutto il club un caloroso benvenuto ai nuovi giocatori.