Pico è tornato protagonista del Rally di Roma Capitale dopo che ieri mercoledì 26 luglio, ha ospitato i test pre gara previsti dal programma ufficiale che hanno coinvolto molti piloti italiani e stranieri. Durante la giornata gli equipaggi che hanno scelto di svolgere le preparazioni competitive per il sesto appuntamento del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, si sono così confrontati con la tecnicità del tratto scelto, condensato di tutte quelle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto le prove speciali a Pico, riconosciute da molti come le più difficili in assoluto.

"Ospitare questo appuntamento fondamentale nel percorso di preparazione del Rally di Roma Capitale è stato un grande orgoglio per noi e per la nostra comunità - ha commentato il neo Sindaco di Pico Pierluigi Lepore - Pico ha una lunghissima tradizione di motori e di rally e tornare a respirare l'atmosfera internazionale del Rally di Roma Capitale è stato per noi un momento molto importante e sentito. In paese la passione è palpabile, quindi ringrazio Max Rendina e Motorsport Italia che hanno scelto Pico per la sessione di test pre gara con la determinazione di lavorare in futuro per riorganizzare il nostro Rally di Pico che tanto ha dato a questa città".

L'evento proseguirà nella sua fase preparatoria con i piloti impegnati nelle ricognizioni del percorso, effettuate con vetture stradali. La partenza sarà domani, venerdì 28, di sera alle 20:00 dal Colosseo a Roma dove si svolgerà anche la prima spettacolare prova spettacolo. Il percorso tornerà poi nel Frusinate con le tappe di sabato 29 e domenica 30 per poi concludersi a Fiuggi proprio domenica dalle 18:00.