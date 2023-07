Si rinnova il connubio Roma-Ciociaria. Il Rally della Capitale unirà ancora i due territori elevando lo spettacolo motoristico ad happening, con il tentativo farsi conoscere e di piacere non solo agli appassionati delle quattro ruote ma anche a famiglie, a grandi e piccini con tantissimi evento collaterali, come quelli che si svolgeranno a Fiuggi. Ma andiamo con ordine. Giovedì scorso nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione, sono stati tolti i veli all'edizione 2023 del Rally di Roma Capitale 2023, l'evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia e valido quale sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Erano presenti l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato; la presidente dell'Automobile Club Roma Giuseppina Fusco; il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi; l'assessore Pasquale Ciacciarelli; il vice presidente del Consiglio della Regione Lazio Daniele Leodori e Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale.

Sono intervenuti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani; il FIA Rally Director Andrew Wheatley, il direttore generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il FIA European Rally Championship Manager Iain Campbell oltre al Presidente di Atac Giovanni Mottura, al responsabile del settore Ambiente della Regione Lazio Pietro Stabile, al consigliere di Peter Pan Onlus Stefania Rossetti ed al Presidente della SS Lazio Basket in carrozzina Moreno Paggi. Innanzitutto le date: dal 28 al 30 luglio. Il fulcro logistico dell'evento sarà a Fiuggi, che ospiterà la direzione gara, il paddock ed i box. Tutti i concorrenti arriveranno a Roma nel pomeriggio del 28 luglio dopo aver svolto le prove libere a Fumone.

Le vetture verranno parcheggiate alla Bocca della Verità e da quel punto, scortate dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, a gruppi di 15 percorreranno dalle 18 una scenografica passerella per le vie del centro fino al Colosseo, dove si disporranno nuovamente in gruppo. Al Colosseo, dopo le attività media che coinvolgeranno i piloti, prenderà effettivamente il via il Rally di Roma Capitale. Dalle 20 i concorrenti saliranno sulla pedana di partenza e subito dopo affronteranno il tracciato competitivo ricavato a Colle Oppio, primo assaggio del confronto sportivo. Ad accesso libero per tutti, questa zona sarà inoltre allestita con aree espositive ed esperienziali, con una lounge area e spazio per poter seguire da vicino ogni fase. Al termine dell'adrenalinico inizio, le vetture rientreranno a Fiuggi dove faranno base fino a domenica e dove sarà allestito un Rally Village di grande impatto con attività per grandi, piccoli e famiglie. Tra i vari corner informativi non mancheranno attività di guida sicura, collaborazione con le Forze dell'Ordine, stand enogastronomici, attività sportive e di sensibilizzazione tra le quali quella in collaborazione con la SS Lazio Basket in carrozzina che curerà un momento molto significativo di sport e accessibilità. Dal punto di vista sportivo la gara riprenderà sabato dalle 9 con sei prove speciali tra cui la lunga "Rocca di Cave - Subiaco" di ben 32.30 chilometri, la più lunga del campionato fino ad ora. Completeranno il programma della giornata la "Guarcino-Altipiani di Arcinazzo" e la "Rocca di Cave-Subiaco" tutte da ripetere per due giri. A metà e fine giornata i concorrenti faranno tappa ai box allestiti alle Terme di Fiuggi.

Domenica seconda giornata completa di gara con altre sei prove cronometrate, sempre tre da ripetere per due volte: "Fiuggi", "Alatri" e "Santopadre" quest'ultima di ben 29.08 chilometri. L'arrivo, previsto nel centro di Fiuggi con la cerimonia di premiazione, è in programma domenica 30 luglio dalle 18:00.

Grande rispetto per le tematuciche ambientali. Prima gara in Europa ad aver ottenuto le due stelle nell'ambito del FIA Environmental Accreditation Programme, il Rally di Roma Capitale ha incrementato l'attenzione a questi aspetti proprio per l'edizione 2023. L'impegno riguarderà le vetture di staff elettriche o ibride, gli accordi con fornitori certificati per le buone pratiche ambientali, gran parte del materiale plastico che verrà realizzato in plastica riciclata certificata, l'approvvigionamento di corrente garantito anche da generatori a basso consumo oltre che da energia proveniente da fonti rinnovabili, un certosino controllo sul metodo di raccolta dei rifiuti, il catering plastic free al paddock di Fiuggi e campagne di comunicazione dedicate.

Guida sicura ed educazione stradale

Martedì 25 a Fiuggi, presso il Teatro Comunale in Piazza Trento e Trieste, alle 18:30 si terrà una conferenza divulgativa dal titolo "La strada non è un videogioco" con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Fiuggi, dell'Automobile Club Frosinone e con la collaborazione di Safety Drive School e Fondazione Gaia von Freymann. Un tema centrale e prezioso che sarà poi trattato anche con alcuni momenti dedicati proprio al Village di Fiuggi. Davvero imponente la copertura mediatica e televisiva dell'evento che sarà seguito in diretta non stop da WRC+ All Live, il canale on-demand ufficiale del FIA European Rally Championship a diffusione mondiale. Oltre alla trasmissione integrale web, le immagini saranno riprese in ogni continente.

Nel nostro Paese le trasmissioni TV in diretta dalle prove speciali saranno curate da Sky Sport, mentre Aci Sport, promotrice del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, metterà in piedi un palinsesto dedicato tra Aci Sport TV, Rai Sport e i canali social e web della Federazione.

Non mancheranno approfondimenti su tutte le emittenti locali e sul canale web Motorsport Italia TV.

Gli interventi

Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi ha detto: «Siamo orgogliosi di tornare ad ospitare il Rally di Roma nel cuore della Capitale. Anche per questa undicesima edizione abbiamo voluto confermare il percorso con vista su Colosseo e Colle Oppio: i luoghi più iconici della nostra meravigliosa città. Una cartolina di Roma che il 28 luglio arriverà direttamente sugli schermi degli appassionati di tutto il mondo... Un evento sportivo che si tradurrà, esattamente come lo scorso anno, in uno stimolo importantissimo per l'economia romana. Il Rally di Roma è un'ottima vetrina per i turisti a cui, attraverso i grandi eventi, intendiamo dare nuovi stimoli, oltre a quelli che già arrivano naturalmente grazie al patrimonio culturale e archeologico».

Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottolineato: «Costruire un grande evento sportivo ai giorni nostri richiede di conciliare diversi aspetti: oltre alla sostenibilità economica, turistica e culturale, oggi si aggiunge l'importanza della sostenibilità ambientale. Il Rally di Roma Capitale si distingue per il suo approccio all'avanguardia, premiato con le due stelle del programma di accreditamento ambientale della FIA. La presenza del Dipartimento per lo Sport testimonia il sostegno a eventi di alto livello e il riconoscimento del ritorno economico e sociale dello sport. Siamo certi che gli sforzi saranno ripagati con il meritato successo del Rally di Roma Capitale, un evento degno dell'Italia con una grande tradizione motoristica».

Giuseppina Fusco, Presidente Automobile Club Roma: «Il Rally di Roma Capitale ha un grande valore sportivo e una particolare valenza per la nostra città, aggiungendo al fascino della sua bellezza il richiamo degli eventi motoristici che oggi è in grado di ospitare. Ma la manifestazione si caratterizza per i non meno rilevanti contenuti di tutela dell'ambiente, promozione della sicurezza stradale e inclusione sociale, valori su cui l'Automobile Club Roma è particolarmente sensibile e impegnato. Sosteniamo con convinzione il Rally di Roma Capitale e apprezziamo l'impegno di Max Rendina e di Motorsport Italia, che, grazie a sensibilità e competenza, hanno saputo realizzare un evento di prestigio al quale auguriamo il massimo successo».

Pasquale Ciacciarelli, assessore all'Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare della Regione Lazio ha ribadito che «la Regione Lazio continua a correre insieme al Rally di Roma Capitale anche per questa undicesima edizione. Un evento che ha permesso in questi anni di garantire visibilità, promozione ed indotto economico al nostro territorio con un percorso di oltre 800 chilometri che, oltre a Roma, tocca un'area molto vasta. Un grande in bocca al lupo a tutta la squadra di lavoro che ha lavorato con dedizione per proporre un evento classico ed allo stesso tempo innovativo».

Daniele Leodori, vice presidente del Consiglio della Regione Lazio: «Grande lavoro di squadra, una sinergia importante che permette a questo evento di continuare a crescere e di aggiungere di anno in anno importanti tasselli di visibilità e promozione oltre che di indotto economico».

La conclusione della conferenza è stata di Max Rendina: «Ringrazio Roma Capitale e l'assessore Onorato che ci ha concesso anche quest'anno l'incredibile cartolina del Colosseo, ACI che ci sta vicino dal 2013, la Regione Lazio che è al nostro fianco con entusiasmo, il Ministero dello Sport che quest'anno ci ha appoggiato. E poi ancora tutte le Amministrazioni locali coinvolte a partire da Fiuggi, le Forze dell'Ordine, i nostri partners e tutta la squadra che sta lavorando incessantemente, il lavoro è davvero molto e sempre più impegnativo. Abbiamo preparato un'edizione straordinaria e non vediamo l'ora di condividerla con tutti».

Scatterà con 92 iscritti il Rally di Roma Capitale 2023, la manifestazione organizzata da Max Rendina e Motorsport Italia in programma dal 28 al 30 luglio, sesto atto del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rallly Sparco. Si tratta del record stagionale per la serie continentale con la presenza di gran parte dei piloti più forti d'Europa che si sfideranno con gli assi di casa nostra, sempre pronti a ben figurare sulle strade laziali in quella che da molti viene definita come una delle gare più tecniche del calendario, premiata dal 2019 al 2022 come migliore appuntamento di entrambe le serie.

Damiano De Tommaso proverà a difendere la vittoria dello scorso anno con la Skoda Fabia Rally2 Evo: questa volta navigato da Sofia d'Ambrosio; per il varesino non sarà una passeggiata: Hayden Paddon e John Kennard, attualmente leader del FIA ERC dopo una vittoria e quattro secondi posti, puntano ad allungare la striscia positiva al volante della Hyundai i20 N Rally2 iscritta da BRC Racing Team. Attenzione anche ai campioni continentali uscenti Efren Llarena e Sara Fernandez (Skoda Fabia RS) che saranno la punta di diamante del Team MRF Tyres con il quale si schiereranno numerosi equipaggi tra cui Martins Sesks e Renars Francis, attualmente secondi in campionato, anche loro su Skoda Fabia RS. Sarà appassionante pure la sfida tecnica tra costruttori, perché tra le 29 vetture Rally2 al via saranno rappresentate quasi tutte le case di questa categoria: Skoda, Ford, Hyundai, Volkswagen, Citroen. Numero 3 sulle portiere per l'italiano Andrea Mabellini con Virginia Lenzi alle note. C'è il ritorno del due volte vincitore del Rally di Roma Capitale (2020 e 2018) Alexey Lukyanuk su una delle otto nuove Skoda Fabia RS. Da tenere in considerazione Yohann Bonato e Benjamin Boulloud su Citroen C3 Rally2 che quest'anno hanno fino ad ora vinto l'unica gara su asfalto della serie alle Isole Canarie e a Roma chiusero terzi assoluti anche nell'edizione 2022. Per quanto riguarda i piloti italiani Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 Rally2 sono in formissima, dopo un sonoro poker di vittorie in tutte le gare del CIAR Sparco disputate fino ad ora, proveranno sicuramente ad inserirsi nella lotta per la vittoria, sfuggita lo scorso anno per un problema tecnico quando erano al comando delle operazioni. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai ritroveranno la Skoda Fabia RS con la quale hanno debuttato alla Targa Florio, Fabio Andolfi e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo) cercheranno a loro volta di emergere nella classifica assoluta mentre spicca il nome di Paolo Andreucci, dato che la partecipazione del pluricampione italiano sarà un fuori programma al volante della nuova Renault Clio Rally3 di Motorsport Italia con i colori del team MRF Tyres, sempre navigato da Rudy Briani. Tra gli italiani vanno citati anche Simone Campedelli e Tania Canton, iscritti alla serie europea con una Skoda Rally2 Evo e desiderosi di un risultato di livello. Poi ci saranno Alberto Battistolli con Simone Scattolin alle note su una Skoda Fabia RS rientrati da poco in pianta stabile e al lavoro per ritrovare la confidenza in difesa dei colori di ACI Team Italia, Rachele Somaschini con Nicola Arena su Citroen C3 Rally2, quest'anno impegnata con un programma completo nel FIA ERC e sempre al lavoro della promozione e sensibilizzazione sul tema della ricerca contro la Fibrosi Cistica con il progetto "correreperunrespiro" che recentemente è anche diventato un libro. Interessanti saranno anche le sfide di tutte le altre classi con tanti piloti italiani pronti per la gara di casa della serie continentale dove in molti puntano a fare bene. L'appuntamento capitolino sarà valido anche per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, la serie monomarca con le Renault Clio Rally5 promossa da ACI Sport in collaborazione tecnica con Motorsport Italia e vedrà la Nazionale di ACI Team Italia impegnata anche con Daprà-Guglielmetti e Zanin-Pizzol con le Peugeot 208 Rally4 provenienti proprio dal Tricolore Junior.

Nel CRZ, che si correrà solo nella giornata di sabato 29 luglio, gli iscritti superano i 30 equipaggi (l'elenco sarà pubblicato a breve) e ci si prepara ad un confronto importante per le alchimie della serie regionale che vedrà disputare poi la finale al Rally del Lazio - Cassino, sempre organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia il prossimo ottobre. Proprio a due passi dall'anfiteatro romano, alle ore 20 prenderà il via l'edizione 2023 del Rally di Roma Capitale e dalle 20:05 i piloti affronteranno il ridisegnato tracciato competitivo di Colle Oppio, primo tratto cronometrato della gara. Il rally proseguirà poi sabato 29 e domenica 30 tra Fiuggi e il Frusinate con altre 12 prove speciali tra cui la lunghissima "Rocca di Cave-Subiaco" di oltre 32 chilometri in programma sabato e "Santopadre" di oltre 28 chilometri in programma domenica. L'arrivo sarà a Fiuggi dalle ore 18:00 di domenica. Parco Assistenza, Direzione Gara e Rally Village saranno allestiti proprio a Fiuggi.