Weekend "rovente" quello appena iniziato per il team Parravano Corse di Arpino,infatti presso l'autodromo Paletti di Varano andrà in scena oggi - sabato 8 - e domani - domenica 9 luglio - il 4° round della Lightwin gara valevole per CIV. Il team gareggerà nella cat. 650 con la meravigliosa Bimota DB4, progetto in collaborazione con Bimota Classic Parts - Parravano Corse - Events & Advertising e guidata dall'esperto pilota arpinate Daniele Parravano. La competizione prenderà il via già oggi con le prove libere e a seguire le qualifiche per determinare lo schieramento di partenza per la gara della domenica. Antonio Di Carlo, presidente del team e promoter del progetto DB4 dichiara: <Siamo carichi in quanto occupando il secondo posto nella classifica generale cercheremo di riscattare l'ultima gara un po' sfortunata del Cremona Circuit dove ci siamo dovuti accontentare della quinta piazza e non abbiamo potuto gioire del podio come nelle gare di Vallelunga con 2 secondi posti>.

In gara per la Parravano corse nella classe 125 ci sarà anche il giovane pilota arpinate Marco Rea con la sua Aprilia che dopo il buon terzo posto nella categoria Entry di qualche settimana fa nella Isola-Arpino, gara valevole per il CIVS, cercherà di ripetersi anche a Varano. Il Team Parravano Corse sarà assistito come sempre dal meccanico Andrea Cianfarani.

Insomma ci sono tutti i presupposti per vivere un fine settimana di gloria per il team arpinate.