Il Motoclub "Franco Mancini" ospiterà la "Milano-Taranto" per il controllo orario. Partita il 2 luglio da Milano, con arrivo previsto per il giorno 8 luglio a Taranto, la 36esima edizione della rievocazione storica della "MI-TA" organizzata dal club "Veteran San Martino" di Perugia, domani farà tappa ad Isola del Liri. Sarà il Moto Club Franco Mancini 2000, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Isola del Liri, ad occuparsi di questa tappa di controllo orario. Il sodalizio isolano è legato a doppio filo a questa storica manifestazione per due motivi, il primo è che si tratta di un evento al quale in passato aveva preso parte anche il compianto Franco Mancini e due, perché in questa trentaseiesima edizione di questa manifestazione, partecipa anche un pilota del club ciociaro: si tratta del pilota Nicola D'Aliesio, che sarà in sella ad una Moto Guzzi Falcone. Tornando un pochino indietro nel tempo, la Milano-Taranto ed il Motogiro d'Italia erano sicuramente le gare con maggior seguito negli anni Cinquanta e Sessanta. Le case motociclistiche partecipavano in maniera ufficiale, con moto derivate dalla serie ed allestite per questo tipo di gare. Il pilota isolano Franco Mancini ha preso parte a tre edizioni della famosa gara Milano-Taranto. Nel 1954 era iscritto con lo pseudonimo che utilizzava abitualmente "Astro", in sella ad una Mondial 125 e fu costretto al ritiro, quando era quasi giunto quasi in Ciociaria, pochi chilometri dopo Roma. Nel 1955 "Astro" partecipa ancora una volta sempre su Mondial 125, ma anche questa volta la sorte lo costringe a ritirarsi per noie meccaniche dopo Foggia. L'anno buono per portare a compimento la Milano-Taranto fu il successivo: nel 1956 Mancini partecipa nuovamente e questa volta in sella ad una Mondial 175 Sport e taglia il traguardo a Taranto in tredicesima posizione assoluta e quinto di categoria.

Quest'anno sono quasi duecento i partecipanti, che in pratica arrivano da tutto il mondo: Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, Germania, Spagna, Ungheria, America ed addirittura Australia. Il MC Franco Mancini, oltre al controllo orario, allestirà ad Isola del Liri, in Piazza XX Settembre, un buffet per accogliere i partecipanti di questa edizione, che avranno modo di conoscere l'enogastronomia del nostro territorio, ed ammirare la bellezza della cascata. Questa è la prima volta che la Milano-Taranto fa tappa ad Isola e il club "Mancini" è molto orgoglioso dell'organizzazione del controllo orario di questa prestigiosa manifestazione, dove in pratica si potrà vedere la storia su due ruote. Avere poi un proprio pilota ciociaro in gara è sicuramente motivo di vanto. Alla manifestazione prendono parte (fuori gara) anche due moto di una famosa casa motociclistica italiana degli anni che furono, con la particolarità che saranno alimentate elettricamente. Come dire che la Milano-Taranto resta legata alla storia, alle moto d'epoca, ma con lo sguardo rivolto anche al futuro. L'appuntamento per tutti gli appassionati è per le ore 14.30/15.00 ad Isola del Liri in Piazza XX Settembre, per vedere con i propri occhi queste eleganti signore a due ruote e i loro temerari conduttori, e per accogliere a braccia aperte, festosamente il portacolori del moto club locale Nicola D'Aliesio e la sua Moto Guzzi.

Prima di giungere ad Isola del Liri, nell

‘ambito della terza tappa che partirà da Assisi, la carovana transiterà a Sora proveniente da Balsorano, attraversando poi i territori di Fontana Liri, Arce e Piedimonte San Germano, per arrivare alla conclusione a Cassino, da dove poi ripartirà venerdì in direzione San Giovanni Rotondo.



(Lucia Alonzi)