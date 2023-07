Un gruppo di atleti di Frosinone gareggeranno nel Campionato di atletica promozionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che si svolgerà a Ferrara dal 7 al 9 luglio.

Rappresenteranno i colori della nuova società polisportiva nata dall'associazione "Anche noi", presieduta da Annalisa Silenzi (anche istruttore e tecnico di disciplina) e che prenderà parte all'importante appuntamento nazionale.

Ai nastri di partenza i seguenti atleti: Alessandro D'Ambrogio, Gabriele Berti, Tommaso Abbate, Federico Maria Federici, che si cimenteranno nelle specialità corsa 50 - 80 - 300 metri, 400 metri cammino marcia e salto in lungo da fermo. Prima della competizione, gli atleti, i loro genitori e i componenti della società sportiva (la presidente Annalisa Silenzi, l'allenatore e tecnico FISDIR Luca Ferragni) sono stati ricevuti in Comune, a Frosinone, dal vicesindaco Antonio Scaccia, dall'assessore al welfare Fabio Tagliaferri e dal consigliere delegato allo sport Francesco Pallone. Erano presenti Piergiorgio Fascina, consigliere regionale e membro giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, e il delegato Eliseo Ferrante, delegato CIP.

«Il Comune di Frosinone – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli - esprime tutto il proprio sostegno ai giovani atleti dell'associazione sportiva "Anche noi", che difenderanno i nostri colori in un importante evento nazionale,dando lustro al nome della nostra città. Lo sport è un alleato della nostra salute ad ogni età, ed è in grado di esaltare le capacità individuali in un contesto che promuove la socializzazione e il dialogo. Anche in ragione di ciò, il Comune di Frosinone, negli scorsi mesi, ha siglato un'intesa ad hoc con il Comitato Paralimpico Italiano: lo sport, ad ogni livello, insegna ai nostri ragazzi valori fondamentali come l'inclusione, la condivisione e il rispetto, attraverso la gioia di stare insieme e di confrontarsi con gli altri senza barriere».