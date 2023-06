Giuseppe Testa e Gino Abatecola su Skoda Fabia trionfano nel decimo Rally Terra di Argil, manifestazione che ha aperto la stagione dei rally laziali, valida quale terza prova della Coppa Rally Settima Zona ed organizzata dalla Asd Rally Game con partenza ed arrivo a Pofi. Dietro l'equipaggio dei vincitori, al secondo posto troviamo il pugliese Giuseppe Bergantino navigato da Mirko Di Vincenzo anche loro su Skoda, davanti ai ciociari Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi su Hyundai i20.

La gara è stata dominata dal pilota molisano Giuseppe Testa, che si è aggiudicato le prime sette delle nove prove speciali in programma, dando prova di grande ritmo e costanza ed amministrando al meglio la leadership nelle rimanenti ps.

Il driver pugliese Giuseppe Bergantino, secondo assoluto a 15"8 dal vincitore, al debutto sulle strade del Rally Terra di Argil, è stato protagonista di un'ottima prestazione con distacchi sempre limitati nei confronti del dominatore, gara impreziosita dalla vittoria nelle ultime due prove speciali. Terzo posto assoluto per l'equipaggio ciociaro formato da Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi che hanno corso con una Hyundai i20, staccati di 1'04" nella classifica assoluta ed autori di una gara regolare, ma comunque sempre veloce. Alle spalle del pilota della Hyundai troviamo altre quattro Skoda, con nell'ordine D'Alto-Liburdi, quarti assoluti a 1'16", i ciociari Antonio Bucciarelli e Vincenzo Roma a 1'53", Di Iuorio-Lazzarini, sesti e Nota-Rezza settimi assoluti. All'ottavo posto con il primato della classe RC4N, la Peugeot 208 dei locali Simone Taglienti e Marco Martini, che hanno preceduto Mario Trotta e Federico Germani che hanno corso sulla Clio nella S1600, mentre hanno chiuso la top ten Giannetti-Colella su Mitsubishi Evo X. Tra i ritirati anche i vincitori della passata edizione, Tribuzio-Cipriani, ko prima del via della settima prova e Minchella-Garzuoli a causa di una toccata nella sesta prova, mentre occupavano la terza posizione assoluta. Al traguardo 37 dei 65 partenti.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti al termine della gara a cominciare dal primo classificato Giuseppe Testa: «Sono contentissimo di aver fatto questa gara con la scuderia Turbocar che ci ha messo a disposizione una macchina spettacolare. Gara bellissima e difficile con molte insidie, spero di aver fatto divertire il pubblico ed infine voglio dedicare la vittoria ad Ezio Palombi».

Giuseppe Bergantino ha affermato: «Grazie per la splendida accoglienza di questa gara, con bellissime prove ed organizzazione eccezionale. Siamo sorpresi per le nostre prestazioni perché è la prima volta che corriamo su queste strade e quindi siamo contenti del risultato ottenuto. Grazie al mio navigatore Mirko ed alla scuderia Colombi che ci ha assistito al meglio e sono molto molto soddisfatto del risultato».

Salito sul terzo gradino del podio, Stefano Liburdi ha detto: «Anche quest'anno terzi assoluti con un livello molto più alto quindi il nostro andare è stato più elevato rispetto allo scorso anno e siamo abbastanza contenti perché visto gli avversari abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ringrazio il team Friulmotor che è stato impeccabile».