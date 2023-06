E' in corso di svolgimento la decima edizione del Rally Terra di Argil, manifestazione che apre la stagione dei rally laziali, valida quale terza prova della Coppa Rally Settima Zona. Al termine del primo giro, ovvero i passaggi sulle tre prove di questo Terra di Argil 2023, al comando c'è Giuseppe Testa. Il driver molisano, alla guida di una Skoda Fabia, navigato da Gino Abatecola, si è aggiudicato tutte e tre le prime prove speciali ed ora conduce la classifica dopo un terzo del totale di svolgimento della gara con un vantaggio di 5"7 sul pugliese Giuseppe Bergantino in coppia con Mirko Di Vincenzo, anche loro su Skoda Fabia, che hanno chiuso il giro con due secondi posti parziali nelle prime due speciali ed un terzo nella terza "ps" di Castro dei Volsci. Sul terzo gradino provvisorio del podio c'è il cassinate Andrea Minchella in coppia con Cristian Garzuoli staccati di 7" dal leader. Primo dei "non Skoda" l'equipaggio Liburdi-Silvaggi, quarti assoluti con la Hyundai i20 a 19" che precedono i vincitori della passata edizione, Tribuzio-Cipriani, attualmente quinti staccati di 21". Dal sesto al nono posto troviamo altre Skoda Fabia, con nell'ordine D'Alto-Liburdi, Bucciarelli-Roma, Di Iuorio-Lazzarini e Nota-Resta. Chiudono la provvisoria top ten il pilota di Fontana Liri Emanuele Giannetti in coppia con Pierpaolo Colella che con la loro Mitsubishi Evo X guidano la classifica di Gruppo N. Ottimo undicesimo posto per Simone Taglienti e Marco Martini su Peugeot 208 primi della classe RC4N. Dopo il primo parco assistenza ci sarà il via del secondo giro e poi del terzo con conclusione della gara alle 18:30 in Piazza Monsignor Capozi a Pofi dove ci sarà il podio finale.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

AL TERMINE DEL PRIMO GIRO

GIUSEPPE TESTA: "Abbiamo capito dove intervenire sulla macchina ed abbiamo ancora del margine da sfruttare. Stiamo tenendo il ritmo senza prenderci troppi rischi. Per me è importante fare chilometri con la vettura della Turbocar che ringrazio per l'opportunità datami. Le prove sono belle e complesse, sicuramente sulla "Le Fai" c'è un primo tratto molto scivoloso sul quale bisogna fare attenzione"

FABIANO CIPRIANI (navigatore Tribuzio): "Nelle prime due prove siamo andati abbastanza bene, poi sull'ultima abbiamo avuto problemi con un dritto in una curva che ci ha fatto perdere una decina di secondi ed ora siamo finiti un po' indietro. Credo siamo fuori dal discorso vittoria, ma speriamo nel podio".

GIUSEPPE BERGANTINI: "E' una bellissima gara con bellissime prove ed organizzazione eccezionale. Siamo sorpresi per le nostre prestazioni perché è la prima volta che corriamo su queste strade e quindi siamo

contenti del passo".

(Aggiornato alle ore 12.30 del 18/6/2023)