Ad Alatri sono stati assegnato i titoli Regionali CSI Lazio ciclismo strada. Grande spettacolo e tanta partecipazione alla dodicesima tappa del Giro della Ciociaria, in ricordo di Beniamino Frasca. Una giornata densa di emozioni quella vissuta a Tecchiena di Alatri voluta fortemente della famiglia Frasca in ricordo del caro Beniamino, in particolare dalla signora Loreta, dalle figliole Katia e Isabella, nonché dal fratello Enzo. La manifestazione si è tenuta in un connubio perfetto tra ciclismo e musica, arricchita dalla presenza di numerose persone accorse ad onorare la giornata.

Prima dell'inizio della gara Pierfrancesco, nipote del compianto Beniamino - componente del gruppo trombettisti Progetto LWGT - ha suonato le note del silenzio. Il Gruppo oltre a Pierfrancesco, composto da David, Savino, Paolo e con la direzione del maestro Giovanni Dodaro, ha allietato anche il dopo gara rendendo la giornata ancor più speciale.

La corsa era aperta anche alla partecipazione di tesserati degli organismi in convenzione e si è tenuta sotto l'egida del Comitato Regionale Lazio e Provinciale di Frosinone della CSI, con la gestione tecnica curata dalla Ciclistica Ciociara.

Alla partenza erano presenti 109 concorrenti, i quali si sono confrontati su un tracciato a circuito locale dove Marco Granata (Team Luxor) si è affermato per la batteria under 44, mentre nella seconda batteria over 45, è stato Pietro Capuccilli (Team Faga Zama) a mettere tutti in fila.

Le premiazioni si sono svolte negli accoglienti spazi del Bar "La Sfida", coordinate da Davide Mancini in veste di speaker e con gli scatti di Angelo Mazzone, alla presenza della famiglia Frasca che ha tenuto a ringraziare sponsor e collaboratori, del presidente regionale CSI Daniele Rosini, di Marsilio Cardoni della CTN Ciclismo Lazio e del responsabile nazionale Biagio Nicola Saccoccio.

La giornata ha avuto il suo culmine in un cordiale simposio con il quale la famiglia Frasca ha inteso ringraziare la Ciclistica Ciociara e lo staff del CSI.

Campioni Regionali

Lazio 2023

Categoria M1: Francasi Christopher (Tutti In Sella); Categoria M2: Gargano Alex (Roccasecca Bike); Categoria M3: Savo Felice (Art Bike 2016); Categoria: M4: D'Ammassa Federico (Roccasecca Bike); Categoria M5: Grancagnolo Giovanni (Roccasecca Bike); Categoria M6: Di Lauro Nicola (Sei Impianti); Categoria M7: Fogli Lido (Conti D'Angeli); Categoria M8: Martinelli Franco (Elettro Fonteiana).