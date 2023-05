Un centro sportivo d'eccellenza aperto tutto l'anno e che ora in vista del mese di giugno avvierà una serie di iniziative che apriranno le porte non solo a tantissime attività sportive ma anche alla musica con un appuntamento imperdibile. Infatti presso il centro sportivo "Il Decimo" ad Alatri, in località Chiappitto, si prevede per la giornata del 3 giugno una straordinaria giornata di sport e musica. Con ovviamente protagonisti i giovani che sono l'essenza della struttura che ricordiamo durante il periodo estivo ospita, oltre alle tante attività quotidiane che si sono arricchite anche del padel, camp per giovanissimi con attività di ogni genere. Tornando alla giornata del 3 giugno si prevede una 24 ore di divertimenti per tutte le età: previsti infatti, a partire dalla mattina, tornei di calcetto, basket, padel oltre allo speciale intrattenimento per bambini con i gonfiabili, i trucca bimbi e tante altre sorprese a cura di "Estate con noi" di Marco Fanella. Ma la giornata dopo tanto sano sport, all'insegna del divertimento e condivisione, vedrà a seguire un aperitivo con festa successiva dalle ore 19 con i dj Luca Mizzoni e Samuele Bottoni alla consolle. Tutto questo farà da apripista per la giornata del 5 giugno dove inizierà uno dei tornei di calcetto di maggiore interesse regionale. Tutte le sere sfide entusiasmanti all'insegna del grande pubblico che potrà trascorrere momenti di spensieratezza, relax e gusto. Insomma divertimento assicurato per tutti. Per info: Emanuele Tofani 3351633494