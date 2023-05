Dopo la gara della scorsa estate è tornato il ciclismo a Colle Cottorino, popoloso quartiere di Frosinone, grazie all'impegno della famiglia Capogna che ha messo in scena il Trofeo Santa Rita - 2° Memorial Mario Capogna e 1° Trofeo Gino Cameracanna. Ad occuparsi della parte tecnica della gara il Team Nereggi Coratti sotto l'egida della Federciclismo. Si partiva dalla piazza di Madonna della Neve per portarsi ad andatura turistica verso il piazzale De Mattahaeis e da qui sulla via Casilina dove era posto il chilometro zero.

La gara era valevole per l'assegnazione delle maglie di Campione Provinciale Strada 2023, titolo riservato a tutti residenti in Ciociaria. Partenza a razzo dei ragazzi del Team Coratti che quest'anno si stanno rivelando autentici mattatori delle categoria Esordienti e subito in fuga Brian Paris ed Eros Mainetti, seguiti nell'occasione da Francesco Arduini del team Vangi Sama Pirata. I tre marciano di buon accordo con il gruppo a debita distanza per quasi tutta la gara. Nella parte finale però Paris e Mainetti forzano l'andatura staccando Arduini e andando a festeggiare l'ennesima vittoria stagionale del Team Coratti. I due tagliano il traguardo mano nella mano proprio per esaltare lo spirito di squadra che regna nella società del presidente Simone Coratti. Tanta la gente sul rettilineo d'arrivo, posto nel popoloso quartiere di Colle Cottorino, che non risparmia applausi a tutti i ragazzi che tagliano il traguardo a cominciare dal terzo classificato Francesco Arduini che giunge a 15 secondi dal vincitore. Più staccato il gruppo che arriva con 45 secondi di ritardo regolato in volata da Lorenzo Ferraro su Andrea Fiacco, che si aggiudica la classifica dei "primo anno". Le maglie di campione provinciale, assegnate per residenza secondo le ultime disposizioni federali, finiscono sulle spalle di Brian Paris, Andrea Fiacco e Lucia Di Ruscio. Nutrita la presenza degli extraregionali che hanno avuto una classifica speciale che ha premiato il primo arrivato dei fuori regione Francesco Dall'Olio appartenente al Team Pirata Puglia. Presenti alla gara per Federciclismo Lazio il vice presidente del CR Tony Vernile mentre per il CP Frosinone ha presenziato alla vestizione delle maglie il presidente Roberto Soave accompagnato dal vice presidente Sebastiano Retarvi. Pienamente soddisfatti per la buona riuscita della gara gli organizzatori del Team Nereggi Coratti e la famiglia Capogna che hanno ringraziato gli sponsor e quanti hanno permesso una premiazione davvero straordinaria come raramente si vedono in questa categoria. A contribuire anche tante famiglie del luogo che per l'occasione hanno ricordato i loro cari come nel caso di Donato Desideri, Settimo Masi, Giacinto Zangrilli, Pietro Lisi e Carlo Desideri. Preciso come sempre il servizio delle scorte tecniche del Team Vessella e dei collaboratori lungo il percorso. La direzione gara è stata curata da Mauro Benacquista e Giuseppe Greci. La categoria Esordienti tornerà sulle strade ciociare sabato prossimo a Fiuggi con il Memorial Carlo Fiorini per ricordare un dirigente del ciclismo fiuggino. L'organizzazione sarà curata anche in questa occasione dal Team Nereggi Coratti di Claudio Nereggi e Severino Paris e la giornata sarà arricchita anche da una gara per Giovanissimi.

ORDINE DI ARRIVO

1° Paris Brian (Team Coratti) Km 30 in 46' 05" media 39,060; 2° Mainetti Eros (Team Coratti); 3° Arduini Francesco (Vangi Sama Ricambio Il Pirata) a 15"; 4° Ferraro Lorenzo (Team Coratti) a 45"; 5° Fiacco Andrea (Team Coratti); 6° Dell'Olio Francesco (Il Pirata Sama Ricambi Puglia); 7° Carrafiello Riccardo (Amici Superski); 8° Pierangelini Riccardo (La Montagnola); 9° Antonelli Filippo (Team Coratti); 10° Graziani Gianmaria (Team Coratti); 11° Tomassini Filippo (La Montagnola); 12° Arena Nicolo' (Team Belvedere Coratti); 13° Santangelo Luca (Ped. Sulmonese); 14° Montella Andrea (Team Cesaro); 15° Nicolò Navarra (Vangi Sama Ricambi Il Pirata)