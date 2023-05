Ormai ce l'aveva nel mirino la vittoria e sabato scorso sulle strade toscane ha centrato quel successo che finora gli era sempre sfuggito per poco. Francesco Parravano, sorano doc, si è imposto con un colpo da finisseur nel GP Lari - Città delle Ciliege che si è corso Sabato scorso nell'omonima cittadina toscana sulla distanza di 162 chilometri. Al via oltre 180 fra Under 23 ed Elite, le categorie anticamera del professionismo, con le migliori squadre italiane presenti da Colpack e Zalf fino a General Store, Biesse Carrera e Cycling Team Friuli. Insomma un parterre di tutto rispetto che alza di molto la qualità della vittoria di Parravano. La gara è vissuta su vari tentativi, fra cui il più importante di Guerra durato 113 chilometri, che però non si sono concretizzati lasciando così le sorti della corsa in mano ad un gruppo di circa 40 corridori che si è trovato in avanscoperta negli ultimi chilometri. Quando tutto lasciava prevedere una volata dei quaranta, Francesco Parravano ha cercato la soluzione a sorpresa con una stoccata tirata a pochi metri dall'arrivo. Uno scatto che gli ha consentito di arrivare sotto lo striscione d'arrivo a braccia alzate esultando alla sua maniera per la tanto attesa prima vittoria stagionale. Dietro di lui la coppia della Zalf Euromobil formata da Epis e Zecchin e Thomas Pesenti della Beltrami. Grande euforia all'arrivo per tutto il gruppo della Aran Cucine, la squadra di Umbertone Di Giuseppe che ha accolto quest'anno Parravano dopo la sfortunata stagione 2022. Per il giovane sorano un successo sportivo che arriva a pochi giorni dalla laurea in Scienze Motorie conseguita presso l'Università di Cassino. Immancabile poi la dedica della vittoria alla nonna, alla famiglia, alla squadra ed alla sua Marica. Adesso per Francesco Parravano un'altra serie di gare che serviranno a trovare la condizione per il Campionato Italiano.

ORDINE DI ARRIVO

GP LARI - CITTA DELLE CILIEGE

1° Francesco Parravano (Aran Cucine) Km 162 in 3h45'52" media 43.034

2° Giosue Epis (Zalf Euromobil Fior) a 2"9

3° Michael Zecchin (Zalf Euromobil Fior)

4° Thomas Pesenti (Beltrami TSA)

5° Martin Nessler (Technipes)

6° Isaac Del Toro (AR Monex) 7° Raffaele Mosca (Q36.5) 8° Nicolo Garibbo (Gragnano) 9° Nicolo Petitti (Sias Rime) 10° Tommaso Rigatti (Sissio Team)