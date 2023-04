Prende il via domattina (accensione dei motori prevista per le ore 13) presso il circuito ‘Il Sagittario' di Latina la seconda edizione del "TSC", il Trofeo Smanettoni Ciociari, kermesse motoristica organizzata, sotto egida Opes, da due appassionati nostrani, Emanuele Colatosti e Massimo Diana. La manifestazione prevede un ricco calendario di competizioni che si snoderà tra aprile e dicembre e che prevedrà 6 appuntamenti riservati alle moto a ruote basse e 5 dedicati ai kart. Tutte le gare sulle moto si svolgeranno a Latina presso il circuito internazionale ‘Il Sagittario', mentre le gare con i kart avranno come sede sia il circuito pontino che il kartodromo di Arce.

L'auspicio dei due organizzatori è quello di replicare il grande successo della prima edizione. "Gli ottimi numeri del 2022 – affermano Colatosti e Diana - ci hanno motivato ancor più nel voler allestire una seconda edizione sempre più bella e ricca di appuntamenti. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la ragguardevole cifra di 147 iscritti nelle 5 gare disputate e quest'anno l'obiettivo è fare ancora meglio. In tal senso siamo fiduciosi perché la formula del TSC si sta rivelando azzeccata permettendo a tutti gli appassionati di poter dare sfogo alla propria passione in maniera sostenibile e restando sul nostro territorio. Con l'occasione – concludono – vogliamo ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando in questo sforzo organizzativo che speriamo di rendere ancora più compiuto con la costituzione a breve di una associazione ad hoc".

Il "TSC" è aperto a piloti amatori che per ogni gara saranno divisi, con una scrematura iniziale a seguito di alcuni giri di pista, in varie categorie di abilità. Le moto e i kart saranno forniti, con la formula del full rental, dall'organizzazione a garanzia di una parità di mezzo meccanico che è elemento centrale per produrre gare equilibrate e combattute.

Non resta dunque che accendere i motori e dare il via alla prima gara del "TSC".