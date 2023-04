Sesto week-end della seconda fase, che vede due vittorie in trasferta per le compagini della provincia. La FMC Basket Ferentino ad una gara dalla serie B, vince sul campo della Smit Roma Centro. Frosinone si aggiudica il derby con Cassino e trova il primo sigillo stagionale.

La FMC Basket Ferentino cala il poker: sul parquet romano della Smit, archivia la gara con il punteggio di 55-83, portandosi a -1 dal salto di categoria, traguardo storico per una società che ha militato per anni nella Lega Nazionale. All'impianto "Tellene", partenza con Tortonesi ad aprire il parziale di 0-10, con Galuppi e Bisconti. Per i padroni di casa, Corvo a interrompere il gioco avversario. Primi dieci chiusi sul 4-20, per un avvio di gara che fa presagire l'esito del match. Nella seconda frazione i romani riducono lo svantaggio con Sanchez. Per i gigliati, a referto Serra e Collalti. Tra un botta e risposta si arriva al riposo lungo sul 32-40. La ripresa si apre con Galuppi, coadiuvato da Rossi e Gerlero. La tripla del prodotto del vivaio gigliato, Serra, autore di una prestazione straordinaria (12 punti per lui), fissa il crono sul 38- 59. I ragazzi di coach Lulli, bravi a non disunirsi e mantenere così l'inerzia del match sempre dalla loro parte: il parziale di 8-21 manda la gara all'ultimo giro di orologio sul 40-61. Le tre bombe in fila, due di Serra e una di Tortonesi, portano i gigliati sul +30: l'ultimo affondo di Collalti ad archiviare la sfida (55-83). Ferentino conquista i due punti in palio, prima del delicato ed importante match casalingo con Anzio, che potrebbe valere il passaggio matematico alla categoria maggiore. L'allenatore amaranto per l'occasione, chiama a raccolta i tifosi ferentinati: per sostenere la sua squadra, che anche con i romani, ha messo in campo un'ottima prova, e nel match con gli anziati, in programma nel prossimo turno, potrebbe raggiungere il passaggio alla categoria nazionale. «Complimenti ai ragazzi: hanno fatto una partita solida. In attacco, bravi a trovare dei vantaggi. Lo sforzo difensivo è stato ammirevole: era una gara che nascondeva delle trappole, ma l'abbiamo affrontata con il giusto atteggiamento - così il tecnico gigliato Gianluca Lulli - Ci godiamo la vittoria: poi testa ad Anzio. Una partita fondamentale che potrebbe darci la matematica promozione in serie B, contro una compagine che ha fatto un campionato importante. Anzio è una squadra fisica e con grandi individualità: ci aspettiamo, e speriamo, che la gente venga numerosa, domenica a Ferentino».

La Scuola Basket Frosinone batte a domicilio la BFP Basket Cassino e fa suo il derby ciociaro: 56-78 l'esito del match. Una sfida condotta sin dal salto a due, con un'ottima prestazione del duo di esperti Rocchi-Andreozzi, coadiuvato dal giovane Efficace: 53 i punti messi a referto dal trio a fine gara. Starting five biancoazzurro: capitan Niccolai, Yabre, Sabotig, Incitti e Ceccarelli. Frosinone risponde con Rocchi, Efficace, Stazi, Andreozzi e Senghor. Partenza con i canarini che spingono subito sull'acceleratore, in attacco, come in difesa, portandosi avanti di sette lunghezze: dopo dieci minuti 13-20 sul crono. Senghor a muovere per primo la retina tra le fila ospiti: dopo il 12-14 di Corsi, assistiamo al primo allungo scubino. Seconda frazione speculare alla precedente: il duo Niccolai-Incitti da una parte, Rocchi-Andreozzi dall'altra, spostano il punteggio sul +16 gialloblù. All'intervallo lungo, il tabellone recita 28-44.

Nella ripresa le compagini viaggiano con più equilibrio: 28 i punti messi a referto dai padroni di casa, contro i 34 della formazione del tecnico Calcabrina. Un Incitti sugli scudi tiene i suoi in partita. Canarini trascinati dai giovani Efficace e Senghor in questo spicchio di gara, a ben coadiuvare il numero 11 classe 1989. Ultimo periodo che si apre con il punteggio fisso sul 41-62: un distacco che non muterà. Dopo quaranta minuti il campo dice 56-78. Nulla può la formazione cassinate contro Frosinone, che impatta bene e mantiene il divario accumulato per tutti i quaranta minuti: vediamo la continuità nella formazione frusinate che mancava durante la regular season. Biancoazzurri che risentono invece, dei soli tre punti di Ceccarelli, con la bomba piazzata a inizio gara: mettono in campo cuore, grinta e determinazione, giocando alla pari degli scubini per gran parte del match. Alla sirena finale a sorridere è proprio la formazione scubina, che agguanta lontano dalle mura amiche, la prima vittoria in questa stagione. Un successo dal sapore particolare: fortemente voluto e cercato, e arrivato nell'attesissimo derby. «Ci godiamo questa vittoria, cercata da tempo tempo. Complimenti ai ragazzi: molto bravi per tutti i quaranta minuti, non è facile arrivare sin qui a quota zero punti. Tante, le partite perse sul finale: oggi l'abbiamo portata a casa. Ancora complimenti alla squadra: per come ha giocato, per come sta continuando ad allenarsi, ma anche per la voglia e determinazione messa in campo - ha dichrarato il coach scubino Francesco Calcabrina - Un grazie anche alla società: ad Antonio Efficace, che ha sofferto con me questo periodo in cui non trovavamo i due punti. Una dedica speciale alla piccola che ho a casa».