La Tiber Roma batte la Virtus Pomezia 73-68 in finale e si aggiudica la seconda edizione del Memorial dedicato a Mario Calcabrina.

Si è conclusa così la due giorni riservata al basket Under 17 al palasport del Casaleno. Il torneo quest'anno si è elevato a internazionale, impreziosito dalla partecipazione dei giovani del Kolossos Rodi, la cui prima squadra milita nell'A1 greca. La presenza dei ragazzi ellenici, ospitati dai ragazzi frusinati, ha garantito un'esperienza nuova. È stato un confrontarsi con una cultura e anche con un modo di vivere la pallacanestro diversi. Un confronto che ha interessato giocatori e allenatori che si sono misurati con la compagine rodita, giunta in Ciociaria con un gruppo più giovane di un paio di anni rispetto alle altre formazioni che hanno partecipato alla rassegna. Ma questo non ha impedito di vivere a pieno la manifestazione per maturare esperienza sul campo di gioco e non solo.

Il torneo si è aperto proprio con la sfida tra i padroni di casa dello Scuba, guidati in panchina da coach Francesco Calcabrina, e il Kolossos Rodi del coach Panagiotis Panagiotaros, con un passato da giocatore per 15 anni nella serie A greca. La partita è terminata con la vittoria dei frusinati. Frusinati che poi hanno perso il match per accedere alla finalissima con la Tiber. Quest'ultima, battendo anche il quintetto del Dodecaneso, si è guadagnata il diritto a disputare la finale per il primo posto.

Nell'altro girone, invece, si è assistito allo scontro al vertice tra San Paolo Ostiense e Virtus Pomezia, che hanno dato vita alla partita più bella del torneo insieme alla finale. Al termine di un match caratterizzato da continui sorpassi, è stata la Virtus Pomezia a vincere e a conquistare la finale, forte anche del successo sul Polaris Cinecittà. Il San Paolo, a segno sul Polaris, ha conteso allo Scuba il terzo posto.

La seconda giornata si è aperta con la finale del quinto posto con vittoria, nel finale, del Polaris Cinecittà che ha avuto la meglio del Kolossos che ha prodotto la migliore delle tre partite disputate in Italia.

Quindi, per il terzo posto, si è registrata la vittoria del San Paolo Ostiense che ha avuto la meglio della Scuba, reduce da un autentico tour de force, avendo disputato anche una partita di campionato il giorno prima dell'inizio del torneo.

Infine, l'atto conclusivo del memorial Mario Calcabrina con la vittoria della Tiber Roma, capace di imporsi sulla Virtus Pomezia con il punteggio di 73-68 in una gara combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni.

Il commento di Francesco Calcabrina, responsabile del sodalizio verolano, nonché allenatore della Scuba Academy Under 17 e figlio del compianto Mario, a cui è dedicata la manifestazione: «Un ringraziamento innanzitutto al presidente Antonio Efficace e alla Scuola Basket Frosinone che hanno permesso la realizzazione di questo secondo memorial dedicato a mio padre. Con la presenza di Rodi abbiamo conferito internazionalità al torneo coniugando i due grandi amori di mio padre, la pallacanestro e la Grecia. Si sono disputate ottime partite nelle quali, come già successo lo scorso anno, abbiamo dimostrato sul campo di essere molto vicini alle squadre che giocano nei campionati di Eccellenza. Un ringraziamento va alle società che hanno partecipato e alle famiglie che hanno ospitato i ragazzi greci. Abbiamo organizzato un evento unico nel panorama della nostra provincia e siamo fieri della sua riuscita».

Appuntamento, dunque, al prossimo anno mentre prosegue la stagione della Scuba Academy. Proprio il giorno prima del torneo, infatti, l'Under 17 aveva battuto in casa 74-48 la Tiber Roma (che gioca il campionato con una squadra diversa rispetto a quella che ha vinto il memorial), conquistando due punti importanti nella corsa playoff. Playoff che, invece, l'Under 20 Gold ha iniziato con una vittoria 73-57 nell'andata dei quarti di finale contro Frassati. Oggi, il ritorno a Ciampino con una preziosa dote di 16 punti da difendere.

I risultati.

Prima giornata: Scuba Academy-Kolossos Rodi 65-50, Scuba Academy-Tiber Roma 56-80, Kolossos Rodi-Tiber Roma 47-66, San Paolo Ostiense-Cinecittà Polaris 68-62, Virtus Pomezia-Cinecittà Polaris 67-48, Virtus Pomezia-San Paolo 67-63.

Finale 5/6 posto: Kolossos Rodi-Cinecittà Polaris 55-65. Finale 3/4 posto: San Paolo Ostiense-Scuba 75-66. Finale 1/2 posto Tiber Roma-Pomezia 73-68.