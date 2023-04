Giunti al giro di boa della fase a orologio, con cinque gare disputate, delle dieci previste, soddisfazione in casa gigliata. La Fmc Basket Ferentino, a quota 36 punti in classifica, sempre più vicina al traguardo ''Serie B''. Quattordici sigilli nelle ultime quindici gare: un bilancio più che positivo in vista dello sprint finale, che vedrà altre tre promozioni dirette, con la Virtus Roma già matematicamente nella categoria maggiore.

La pausa tra la regular season e la fase a orologio, è servita alla squadra per ricaricarsi, anche a livello mentale. Dopo le prime due partite della seconda fase, non consone allo standard avuto nella stagione regolare, le successive tre vittorie sono state molto convincenti. Merito di uno spirito di squadra, che non è mai mancato.-Questo il commento del tecnico amaranto Gianluca Lulli sul primo spicchio della fase a orologio.

«Il bilancio è positivo: siamo soddisfatti. La classifica ci sorride, con sei punti di vantaggio sul quinto posto: testimonia quanto abbiamo speso e il tipo di lavoro che stiamo svolgendo. Adesso abbiamo la pausa per ''riposarci'', senza lo stress mentale e fisico della gara. Continuiamo a lavorare in un certo modo, per rientrare pronti dopo le feste pasquali. Ferentino nel prossimo turno, affronterà sul parquet del PalaTellene, la Smit Roma Centro. La compagine capitolina è quota zero punti in questa seconda fase: ma nella stagione regolare, ha fermato la corsa di formazioni attrezzate, come Pass, Alfa Omega, cedendo nell'ultima giornata con il San Paolo Ostiense, solo nei secondi finalità. Abbiamo il destino nelle nostre mani: dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida con la Smit, senza farci abbagliare dai risultati dei romani, soprattutto nelle ultime partite. È un roster giovane, che ha dato filo da torcere a molte squadre. Scenderemo in campo sempre al cento per cento: concentrati e lucidi - così il coach ferentinate sul prossimo impegno nella capitale - Con uno sguardo alla classifica, la promozione passerà per i due match con Smit e Anzio. I biancoblu hanno all'attivo tre partite, nelle ultime cinque gare: si sono imposti su team importanti come Viterbo, e in entrambi gli incontri di campionato, hanno messo in difficoltà la Virtus Roma, chiudendo dietro con una differenza di soli sei e sette punti. Avremo Anzio in casa: davanti al nostro pubblico, non possiamo e non dobbiamo lasciare chance di poter vincere agli altri. È una squadra quadrata, organizzata, ben allenata. Ha giocatori esperti, con punti nelle mani e probabilmente, il miglior giovane del campionato, che è Conte. Ogni gara nasconde insidie diverse, a cui dovremo far fronte con la nostra abnegazione, entusiasmo, organizzazione e forza mentale. Un match alla volta: abbiamo il traguardo molto vicino. Prima riusciamo a raggiungerlo, e meglio sarà. Per tutti: per noi, i nostri tifosi e la società».