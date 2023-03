Nella 4ª giornata della Poule Salvezza la Assitec Sant'Elia Fiumerapido riesce ad espugnare il campo del Club Italia per 2-3 (25-20 23-25 19-25 25-23 9-15) al termine di un match lungo circa due ore e combattuto da entrambe le squadre. Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice gialloblù Martina Ghezzi, autrice di 20 punti (1 ace, 41% in attacco).

Buon approccio al match da parte delle azzurrine che iniziano subito col passo giusto, subendo poi il ritorno delle ospiti prima di scappare nuovamente intorno alla metà del set, senza permettere alle ciociare di rientrare. Le ragazze dei coach Mencarelli e Fanni portano a casa il primo parziale 25-20. Nel secondo set è Sant'Elia ad andare subito in vantaggio, raggiungendo anche il +7, 14-21. E' un ace di Monaco a far girare l'inerzia del set: con caparbietà il Club Italia, complice anche qualche errore di troppo della squadra ospite, accorcia e riporta lo score in parità (22-22). Nel finale è però Sant'Elia a trovare lo spunto giusto per chiudere (23-25) e riportare in equilibrio il conto set (1-1). Bene le giallobù che mettono la freccia nel terzo, poi la quarta frazione è equilibrata, le formazioni si affrontano a viso aperto fino al 12-12. Sant'Elia fa la voce grossa e va anche sul +4, ma le azzurrine ricuciono sul 17-17 e nel finale hanno la forza di scacciare la rimonta ospite e impattare sul 2-2. Nel tie-break, la squadra di coach Gagliardi detta subito il ritmo, andando al cambio campo sul +5. La formazione azzurra non riesce a rispondere, visibilmente affaticata: 9-15 e successo per il team frusinate. Il commento di coach Fanni: «Guardando gli aspetti positivi: siamo arrivati a giocare un tie-break, cosa che non ci era riuscita in tutta la stagione. Fino ad oggi abbiamo vinto quando le cose andavano bene e perso quando le cose andavano male. Oggi siamo riusciti a reagire e riacciuffare il quarto set punto a punto e questa è la nota positiva di questa partita. Per il resto non abbiamo espresso la migliore pallavolo. Ci sono stati troppi errori».

«Abbiamo regalato un punto - ha detto coach Nino Gagliardi - perché nel quarto set eravamo in avanti 17-12. E contro nessun avversario puoi regalare questo vantaggio. È la storia di tutta la stagione, così difficilmente ci si salva. Quindi prendiamo atto del risultato, anche se mi aspettavo ben altro. Ora l'obiettivo è far più punti possibili senza lasciare per strada niente, però è evidente che al momento non siamo capaci di far questo. Affrontiamo, dunque, una partita alla volta».

Club Italia2 - Sant'Elia 3

Club Italia

Giuliani 6, Monaco 3, Adriano 13, Viscioni 19, Acciarri 19, Batte 7, Ribechi (L), Esposito 8, Amoruso 3, Modesti 3, Gambini, Passaro. Non entrate: Peroni (L), Despaigne. All. Mencarelli

Assitec Sant'Elia

Spinello, Dzakovic 18, Hollas 9, Costagli 11, Ghezzi 20, Cogliandro 16, Vittorio (L), Di Mario. Non entrate: Botarelli, Moschettini, Giorgetta, Polesello. All. Gagliardi

Arbitri: Licchelli, Papapietro

Note – Durata set: 26', 27', 25', 27', 13'; Tot: 118'. Parziali: 25-20 23-25 19-25 25-23 9-15- Top scorers: Ghezzi M. (20) Acciarri N. (19) Viscioni G. (19); Top servers: Cogliandro A. (2) Batte I. (2) Dzakovic D. (1); Top blockers: Hollas E. (5) Cogliandro A. (4) Costagli C. (4)

centro sportivo pavesi