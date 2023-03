L'Assitec Volleyball attende l'Orocash Picco Lecco per il turno infrasettimanale. Torna in campo mercoledì 22 marzo alle ore 17 tra le mura amiche del PalaIaquaniello di Sant'Elia Fiumerapido, la Assitec Volleyball. Dall'altra parte della rete l'Orocash Lecco che contenderà alle "gazzelle" la posta in palio della terza giornata dei playout nel Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di Serie A2. Le ragazze di coach Nino Gagliardi sono reduci dalla combattutissima sfida con la Tecnoteam Albese Volley nella quale Botarelli e compagne hanno dovuto cedere il passo in quattro set. Una gara in cui il team frusinate ha provato, riuscendoci anche in alcuni tratti del match, a tenere testa alla prima della classe nella Poule salvezza.

Ora Sant'Elia occupa il settimo posto della speciale graduatoria a sette punti dal quinto posto, l'ultimo disponibile per garantire alla compagine giallo-blu la salvezza per la stagione 2022/2023.

«Contro Orocash Lecco ci aspettiamo una partita ancora più difficile di quella di domenica - ha detto Aurora Giorgetta, opposto dell'Assitec Volleyball - in quanto arriviamo da una sconfitta se pur in una gara lottata fino alla fine. Ci presenteremo, però, con ancora più grinta e voglia di vincere, di squadra. Metteremo tutto quello che possiamo per giocare al meglio e portare a casa più punti possibili. Sappiamo che questa settimana sarà intensa ma lotteremo per riuscire ad arrivare ad una vittoria. Manca tanto ma relativamente poco, altre 10 partite per raggiungere l'obiettivo finale di tutti noi, la salvezza».