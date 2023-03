Conferenza stampa presso la sala consiliare di Palazzo Munari, per presentare il "Campionato Italiano Individuale" di marcia, che si terrà domani a Frosinone. Presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, il tenente colonnello Fabio Martelli, presidente del Comitato regionale Lazio, il presidente del Comitato provinciale Fidal Frosinone e presidente di Atletica Ceprano Sandro Ceccacci, che ha organizzato l'evento, il responsabile tecnico della manifestazione Fabrizio Mirabello e Massimo Marzilli moderatore della conferenza stampa.

Madrina della manifestazione sportiva Antonella Palmisano, campionessa olimpica di Tokyo 2020, e, tra gli atleti di maggior calibro Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino e Riccardo Orsoni per le "Fiamme Gialle", Stefano Chiesa e Nicole Colombi per i "Carabinieri", Valentina Trapletti per l' "Esercito", Andrea Cosi e Davide Finocchietti per le società "Atletica Firenze" e "Libertas Unicusano Livorno".

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha parlato di una manifestazione «particolarmente importante nel percorso di valorizzazione degli eventi. Un percorso iniziato ad agosto, ma che sta già dando i suoi frutti perché abbiamo incrementato fortemente il numero delle manifestazioni, anche di una certa caratura ed importanza. Questo che andiamo a presentare è un evento particolare, cui noi diamo particolare enfasi dedicandogli una conferenza stampa. Cerchiamo di dare a Frosinone nuovo lustro per quello che è lo sport, attraverso l'impiantistica ma anche, e soprattutto, attraverso gli eventi. Questo è un evento che abbiamo fortemente voluto sponsorizzare».

Massimo Marzilli, che ha parlato di quella che sarà «una manifestazione molto bella in una delle zone più belle di Frosinone», ha presentato i partecipanti alla conferenza stampa. Il delegato allo sport Francesco Pallone ha sottolineato: «Grande lavoro di squadra. Sono orgoglioso che la Fidal abbia scelto Frosinone come palcoscenico per questa manifestazione importantissima, un campionato italiano in cui gareggeranno atleti che fino ad un anno fa si trovavano a Tokyo a gareggiare per le Olimpiadi, e quindi per noi è un motivo di lustro e una grande soddisfazione. Tra l'altro, notizia importante di questa mattina, che tre alberghi della nostra città sono sold-out, quindi sono al completo e questo mi fa piacere».

A presentare dettagliatamente il programma di domani, Fabrizio Mirabello: «C'è la presenza di una giuria internazionale, perché altrimenti i tempi non sarebbero omologabili. Il circuito misura 1000 metri, 500 ad andare e 500 a tornare, e questo è dovuto al fatto che nella marcia i giudici devono giudicare la tecnica, e non si può pensare come in una mezza maratona di fare un circuito unico di 20 km. Abbiamo chiuso le iscrizioni e abbiamo più di 300 partecipanti, un numero altissimo. Trecento persone che si muoveranno da tutta Italia per venire a gareggiare a Frosinone, con relative famiglie, tecnici e accompagnatori. La manifestazione è di altissimo livello, perché tutti gli atleti più forti saranno presenti alla partenza».

Per il presidente Fabio Martelli «portare questa manifestazione dopo tanti anni nel Lazio è qualcosa di molto importante. Domenica io sarò alla maratona di Roma, perché ci sono questi due eventi internazionali, quindi io sarò rappresentato qui dal professor Barbieri, delegato allo sport di Sapienza Sport, che sta lanciando lo sport a livello universitario».

«Tutto il gruppo sia provinciale Fidal sia dell'Atletica Ceprano - le parole di Sandro Ceccacci - è uno staff importante che si sta dedicando in questi giorni per arrivare pronti. Naturalmente, ringrazio gli sponsor che hanno aderito a questa manifestazione, perché comunque è importante la loro partecipazione, e voglio proprio elencarli per dargli la giusta importanza. Quindi ringrazio la "Sicura Assicurazioni", l' "Ansmes", l' "Igiene bonifiche ambientali", la "Penny Group", la "Banca Popolare di Fondi", l' "Artigiana estintori", l' "Astor Hotel", il "Testani Hotel", la "Metatron", "Il Corridore" e la "Nbs"». Appuntamento a domani alle 8:30 e che Frosinone sia la degna cornice di una manifestazione sportiva di tale valenza.