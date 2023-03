Comincia bene il cammino nella Poule Salvezza: Sant'Elia supera una coriacea Montale battendola al tie break, conquistando due punti per la classifica che la proiettano a quota 17, a - 4 dal Vicenza e a -5 dalla stessa Emilbronzo.

Una partita dalle mille emozioni, le "gazzelle" e le modenesi hanno giocato a viso aperto lottando duramente in tutti i parziali. Le gialloblù di casa nel finale ne hanno avuto di più, aggiudicandosi nettamente il tie break.

Coach Nino Gagliardi manda in campo la formazione tipo Spinello opposta a Botarelli, al centro Hollas e Cogliandro, schiacciatrici Dzakovic e Ghezzi, Vittorio libero.

Coach Andrea Ghibaudi risponde con Lancellotti-Visintini, Frangipane-Zojzi, Rossi-Fronza, Libero Bici.

Le squadre nel primo set si affrontano punto a punto (7-7), Montale prova l'allungo ma un attacco Vincente di Dzakovic fissa il punteggio sull'11-11. Le ospiti sembrano più decise e cercano di prendere il largo. Un ace di Zojzi porta avanti l'Emilbronzo 15-18. Sul 21-23 coach Gagliardi decide di spendere il suo primo discrezionale. Al rientro sul taraflex Cogliandro e Ghezzi riportano il set in parità (23-23) ed è Ghibaudi, poi, a chiamare time out. Si lotta a viso aperto ma è Montale ad avere lo spunto decisivo: 24-26.

Parte meglio l'Assitec nel secondo set, 5-3. Poi 7-5. Ghezzi spara a tutto braccio e fa 12-9, time out per le ospiti. Montale torna sotto e complice qualche errore di troppo delle padrone di casa mette la freccia, 15-16. Le squadre si affrontano a viso aperto un ace di Dzakovic e un attacco vincente di capitan Botarelli portano di nuovo avanti le "gazzelle", 21-20. Ancora due volte Botarelli per l'Assitec fissa il parziale sul 23-21. Ed proprio il capitano delle gialloblù a chiudere con un ace 25-22.

Parte ancora forte Sant'Elia nel terzo set, 6-1. Montale cerca subito di rientrare e riesce a riacciuffare le "gazzelle" sul 12-12. Dzakovic dalla seconda linea riporta l'Assitec Volleyball avanti 14-13. Le squadre continuano a combattere punto a punto; un muro di Polesello, nel frattempo subentrata ad Hollas, e un errore in palleggio di Montale portano avanti la squadra di casa 20-18. Montale non ci sta e torna subito sotto, Frangipane porta ad una sola lunghezza Montale, 21-20. Poi pari 23-23. Dzakovic e Ghezzi chiudono il parziale in favore delle padrone di casa, 25-23.

Testa a testa anche ad inizio del quarto set, 5-5. Poi l'Emilbronzo 2000 piazza un parziale di 2-6 e scappa sul 7-11. Un muro di Fronza porta le ospiti sull' 8-13. Poi 8-15 e coach Gagliardi chiama time out. Prova a riportarsi sotto l'Assitec, Montale però non molla (16-21) e porta a casa il parziale 19-25. Si va al tie break.

Si combatte su ogni palla anche nel quinto. Un errore in battuta di Montale, un attacco vincente da seconda linea di Ghezzi e Botarelli portano Sant'Elia sul 8-5. Cambio campo. Ancora Ghezzi e Dzakovic fanno 10-6 per il team frusinate. Time out per coach Ghibaudi. La musica però non cambia e Assitec fugge via sul 12-6, poi 14-8. Infine Botarelli chiude i conti: 15-8.

«Siamo molto contente – ha detto Asja Cogliandro, centrale dell'Assitec Volleyball – di aver conquistato questa vittoria. Due punti che sicuramente ci danno morale e consapevolezza al netto di una prestazione un po' altalenante. Stiamo lavorando molto in palestra e sia nell'ultima fase della regular season che adesso stiamo raccogliendo i frutti. Siamo cariche e vogliamo fare sempre meglio».

«Ha vinto chi ha sbagliato di meno in determinate situazioni. Merito a Sant'Elia che ci ha sempre creduto, – ha sottolineato coach Ghibaudi – È stata una partita molto intensa... Ora dobbiamo recuperare un po' fisicamente».

Il tabellino

Sant'Elia3 - Montale 2

Assitec Sant'Elia

Spinello 2, Botarelli 25, Ghezzi 20, Dzakovic 24, Hollas 2, Cogliandro 11, Vittorio L1, Moschettini ne, Costagli ne, Polesello 3, Giorgetta ne, Di Mario. All.: Gagliardi.

Emilbronzo 2000 Montale

Lancellotti 2, Visintini 22, Frangipane 20, Zojzi 9, Fronza 18, Rossi 7, Bici L1, Mammini ne, Bozzoli ne, Montagnani ne, Bonato ne. All.: Ghibaudi

Statistiche - Sant'Elia: 6 Ace, 12 Battute sbagliate, 9 Muri. Montale: 6 Ace, 13 Battute sbagliate, 9 Muri. Parziali: 24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9); durata set: 30', 26', 33', 24', 18'