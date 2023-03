La seconda trasferta consecutiva in Puglia porta in dote due punti alla BPC Cassino che si riscatta immediatamente dalla sconfitta a Bisceglie superando di 11 il Corato, anch'esso a caccia di rivincite dopo la sconfitta per mano del Pozzuoli. Tifo caldo al PalaLosito, incessante e corretto per sostenere i propri beniamini che fino al termine del terzo quarto sono avanti nel punteggio, 59-58.

Una partita tosta con i padroni di casa che non mollano di un centimetro la testa della corsa per il traguardo dei 40 minuti di gioco.

Ma la BPC Virtus Cassino è indomita, non ha assolutamente voglia di lasciare nulla di intentato affinché non si possa ripetere la sfortunata prova di sette giorni prima in terra di Puglia. Dunque si è sul 59 a 58 per i padroni di casa. Si riparte per l'ultimo quarto di una sfida che ha visto tentativi di allungo ripetuti da parte dei padroni di casa sempre rintuzzati dai viaggianti.

Artioli e compagni infatti erano per ben tre volte andati a condurre sul +7.

Si parte nell'ultima frazione di gioco con Milosevic che si iscrive per il sesto punto personale a referto e permette alla Virtus Cassino di mettere il naso avanti, 59-60.

Quasi due minuti di errori su un fronte e sull'altro, segno del grande nervosismo che attanaglia le due compagini. Al terzo minuto di gioco Gambarota realizza uno solo dei due tiri liberi concessi per un fallo di Kekovic: 60-60.

È ancora Milosevic con un lampo di pura classe cristallina a realizzare l'ottavo punto personale al terzo di gioco per portare la Virtus Cassino sul +2, 62-60.

Cepic è trascinante per i rossoblù benedettini e dall'alto di una grinta incredibile agguanta l'ennesimo rimbalzo offensivo ( saranno sei al termine della gara e ben otto i difensivi per un totale di 14, ndc) e va in lunetta per convertire un due su due che sancisce il primo vero allungo dei viaggianti, 60-64.

Ancora Cepic sugli scudi un minuto dopo. Cassino difende molto forte ed in un ribaltamento in transizione il giocatore rossoblù subisce fallo e va in lunetta. Glaciale converte, 60-66.

Sale a questo punto sugli scudi un altro protagonista della serata, quel Kevin Brigato che dalla panca viene di solito scelto per cambiare l'inerzia della gara, stavolta ne mette una delle sue dall'arco, 60-69. Parziale di nove a zero. Partita in ghiaccio? Macché. I padroni di casa mettono tutto quello che hanno sul parquet sospinti da un tifo incessante. Si arriva con Trunic fino al 67-69, dunque, e i neroverdi che piazzano un 7-0 di risposta.

Sembra che l'inerzia sia tutta nelle mani dei padroni di casa, ma la Virtus Cassino ha sette vite e soprattutto una forza enorme.

Domina sotto le plance: alla fine saranno 39 i rimbalzi catturati contro i 21 dei padroni di casa.

Russo rilancia dalla panchina uno dei due mvp di serata Flavio Gay (l'altro ovviamente è Janko Cepic, sontuoso nella sua prima doppia-doppia in maglia rossoblù, 15 punti realizzati e come detto ben 14 rimbalzi catturati, ndc).

E quando c'è da buttare il cuore oltre l'ostacolo il Flavione rossoblù c'è sempre. A tre minuti dalla fine, da distanza siderale il fromboliere rossoblù piazza una tripla delle sue per il 72 a 67. Ammutolito il palasport pugliese.

Un minuto dopo è ancora lui a procurarsi i due tiri liberi ancora del +5 , 69-74.

A questo punto la tensione è altissima, Idiaru Efe sbaglia l'appoggio a canestro e la Virtus Cassino trova sull'altro fronte 4 punti di Kevin Brigato per il 78 a 69.

Partita sì in ghiaccio stavolta ed è tripudio rossoblù.

C'è ancora spazio per due liberi di Flavio Gay (24 punti per lui, ndc) che fissano il punteggio sull'80-69 per gli ospiti e regalano a Cassino la gioia di restare a sole due lunghezze dal sogno in classifica, quello della fascia dei 4 posti per ambire alla promozione nella prossima B d'Eccellenza.

Adesso la sosta per il tradizionale week end di Coppa Italia, poi al PalaVirtus di Via De Feo arriverà la prima della classe, Ruvo di Puglia.

Tabellino

Corato 69 - Cassino 80

Adriatica Industriale: Gambarota 19 (4/7, 2/3), Battaglia 12 (3/5, 2/7), Artioli 10 (2/3, 2/3), Boev 8 (4/8, 0/0), Trunic 7 (0/3, 1/7), Infante 7 (2/6, 1/1), Stella 6 (0/2, 2/7), Idiaru 0 (0/2, 0/0), Mrgic, Sgarlato, Del Tedesco,. All. Putignano. Tiri liberi: 9 / 10, Rimbalzi: 21 (6 + 15), Assist: 14

Virtus BPC: Gay 24 (3/4, 4/8), Cepic 15 (5/6, 0/2), Kekovic 12 (2/3, 2/6), Brigato 11 (2/4, 2/3), Teghini 10 (1/4, 2/4), Milosevic 8 (4/5, 0/1), De Leone 0 (0/1, 0/1), Petronella 0 (0/2, 0/1), Gambelli, Frizzarin 0, Pacitto,. All. Russo, Ass. De Rosa. Tiri liberi: 16 / 19, Rimbalzi: 39 (11 + 28), Assist: 13

Parziali: 22-18, 14-18, 23-22, 10-22