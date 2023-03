Il Sora è in Serie D, promosso con due mesi di anticipo. Grande festa, in questi minuti, in corso Volsci a Sora mentre transita il bus con i calciatori. I bianconeri questa mattina hanno battuto 0-2 il Gaeta in trasferta allo stadio "Riciniello". Decisiva la doppietta di Claudio Corsetti. Ora a Sora è grande l'orgoglio per la vittoria del campionato.