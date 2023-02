Seconda vittoria consecutiva per l'Assitec Sant'Elia Fiumerapido che conquista tre punti pesantissimi sul campo della 3M Pallavolo Perugia, battendo nello scontro salvezza le umbre: 1-3 (27-25 21-25 24-26 22-25).

Coach Marangi opta per Traballi e Pero al posto di Patasce e Negri. Per il resto consuete scelte con la diagonale Manig-Giudici, Agbortabi sotto rete e Salinas a completare la banda. Il libero è Rota. Coach Gagliardi risponde con la formazione tipo che vede Spinello al palleggio, Botarelli opposto, Cogliandro e Hollas al centro e il duo Ghezzi-Dzakovic in banda. Il libero è Vittorio. La 3M parte subito forte, Costagli prende il posto di Botarelli. Si arriva a metà set con Perugia avanti 13-9. Traballi è incontenibile, ma Sant'Elia non si scoraggia e pian piano riesce a recuperare fino al 17 pari. Nel finale la 3M trova il doppio vantaggio (24-22), ma spreca. Si va ai vantaggi con l'ace di Spinello. Mette la freccia l'Assitec, ma Manig con un miracolo riporta la sfida in parità sul 25-25. Perugia ha lo spunto migliore e chiude con due punti consecutivi: 27-25.

Parte meglio la Assitec nel secondo set, 0-4.

Perugia non molla e e si riporta subito sotto, ma nel finale di set, grazie ad una incontenibile Ghezzi, Sant'Elia piazza l'allungo vincente. 21-25. Terzo parziale che vede partire concentrate le padrone di casa, Sant'Elia insegue. Si lotta punto su punto con scambi lunghissimi che strappano gli applausi del pubblico del PalaPellini. E' 23-24 con l'invasione di Perugia che riesce comunque ad andare ai vantaggi. Ma due punti consecutivi di Sant'Elia chiudono il parziale (24-26). Nel 4° set le biancorosse provano a portare la sfida al tie-break, ma le laziali rispondono colpo su colpo e aprono il divario sul 15-21. Il team frusinate gestisce il rientro delle perugine e chiude 22-25. Sant'Elia espugna così il PalaPellini per 1-3. «C'è grande rammarico per questa sconfitta. Abbiamo sicuramente dato il massimo - ha detto Marta Pero, centrale della 3M Pallavolo Perugia - e lottato tantissimo, ma ci manca un po' di lucidità quando ci sono da chiudere i punti decisivi. Questo ko fa male perché arriva in uno scontro diretto, ma dobbiamo subito mettercelo alle spalle e pensare alla trasferta di Marsala».

«Siamo davvero in un ottimo momento e poi, come si dice, vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i punti di vista - ha dichiarato Natasha Spinello, palleggiatrice dell'Assitec Volleyball Sant'Elia - contro un avversario che ci ha dato del filo da torcere. La 3M ha fatto una gran partita, ma in questo momento noi siamo cariche a molla. Stiamo accumulando punti fondamentali in vista della seconda fase».

Adesso un po' di giorni di riposo per le "gazzelle" che torneranno in campo il 26 febbraio con appuntamento alle ore 17 al PalaIaquaniello di Sant'Elia Fiumerapido per la decima giornata di ritorno che le vedrà opposte alle friulane della CDA Talmassons.

Tabellino

Perugia 1

Sant'Elia 3

3M Perugia

Manig 6, Giudici 21, Negri, Agbortabi 3, Patasce, Salinas 17, Traballi 22, Pero 4, Bosi 1, Rota (L). All.: Marangi

Assitec Sant'Elia

Spinello 1, Costagli 11, Polesello 1, Hollas 9, Di Mario, Ghezzi 24, Dzakovic 19, Botarelli, Cogliandro 8, Vittorio (L). N.e.: Moschettini, Giorgetta. All.: Gagliardi

Parziali: 27-25, 21-25, 24-26, 22-25

Arbitri: Nicola Traversa, Eustachio Papapietro

Statistiche: Perugia: b.s. 13, ace 3, ric. pos. 60 %, ric. prf. 32 %, att. 33 %, muri 8; Sant'Elia: b.s. 5, ace 4, ric. pos. 40 %, ric. prf. 17 %, att. 30 %, muri 15