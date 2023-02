Una settima giornata di ritorno con le tre compagini della provincia che giocheranno davanti al proprio pubblico. Scontro di alta classifica per Ferentino che ospita Grottaferrata: in palio la prima piazza. Frosinone e Cassino attendono rispettivamente Cagliari e Anzio, per riscattare lo stop dell'ultimo week-end.

Girone A - Scontro al vertice per la FMC Basket Ferentino contro Grottaferrata per una sfida che si prospetta ricca di emozioni e di alto livello tecnico. Gli amaranto in cerca dell'8^ vittoria consecutiva, dopo il successo in quel di Ciampino dello scorso week-end, ribaltando il risultato dell'andata: 71-79 il finale di una gara con i gigliati sempre al comando, galvanizzando ogni tentativo di rientro dei romani. Un'altra buona prestazione corale per Ferentino: il duo Gerlero-Collalti mette a referto 43 punti, coadiuvato da Rossi, top scorer del match con 22 punti. Quarta pedina in doppia cifra tra le fila ospiti, Bisconti, per lui 11 punti e un buon lavoro sotto le plance. Domani sarà Basket Ferentino vs San Nilo Grottaferrata. Salto a due alle ore 18.00 presso il Ponte Grande della città gigliata. Dirigeranno l'incontro gli arbitri Fornaro e Dinoi di Roma. «Un match che decide il primo posto della classifica: è una partita importante, che può far valere tanti sacrifici fatti durante l'anno. Sarà una sfida bella da giocare: da parte nostra ci sarà tanto entusiasmo: siamo concentrati. Daremo il massimo per vincerla». Queste le parole dell'amaranto Luca Bisconti alla vigilia del match. E sul suo approdo alla FMC prosegue: «Sono arrivato in un ambiente con ragazzi spettacolari e rispetto reciproco, anche nei confronti dei più giovani. Si vede il lavoro che Gianluca Lulli ha fatto lo scorso anno: un gruppo preparato tatticamente e mentalmente impostato ad affrontare ogni gara con una mentalità vincente. Poi c'è Manuel Carrizo dietro, che da questo punto di vista è una garanzia: ha improntato la società a livello molto professionale. Sto veramente bene: tireremo le somme al termine di queste tre partite, poi per la fase successiva, vedremo quello che accadrà».

La Scuola Basket Frosinone ancora in cerca del primo sigillo stagionale, attende quest'oggi l'Esperia Cagliari. Una formazione ancora a secco di vittorie lontano dalle mura amiche. I gialloblù dopo lo stop in quel di Roma contro l'attrezzata San Paolo Ostiense (82-46) scenderanno sul parquet ancora una volta per mettere in campo una buona prestazione, con l'obiettivo di dare continuità al loro gioco, provando ad allungare il più possibile la sfida e giocarsi la vittoria nel finale. Per i canarini prima gara in casa senza il talento argentino Mansilla, approdato nella C Gold Emiliana, in attesa di un sostituto, puntando sempre a far crescere i giovani gialloblù, focus principale della famiglia scubina. Scuola Basket Frosinone vs Esperia Cagliari: match in programma questo pomeriggio alle ore 16.30 presso il Palasport Casaleno del capoluogo ciociaro. Designati i signori Coda di Roma e Cicerchia di Palestrina.«Affronteremo una squadra molto fisica che gioca con grande intensità: due caratteristiche che quest'anno stiamo soffrendo molto». Così il coach frusinate Calcabrina sul match contro i cagliaritani. «La partenza di Mansilla non deve essere un alibi per nessuno ma rappresentare per tutti uno stimolo, trovando nuovi equilibri al nostro interno».

Girone B - BFP Basket Cassino dopo lo stop di misura subito in trasferta contro la Virtus Valmontone (84-81), ospita sul proprio parquet, l'Anzio Basket Club per la sfida valida per la settima giornata stagionale. Contro Valmontone per i biancoazzurri, nonostante l'assenza importante di Niccolai, un'ottima prestazione portando la gara a decidersi nelle ultime battute dopo quasi quaranta minuti con le due compagini che viaggiavano sul filo dell'equilibrio. Alla sirena finale i virtussini chiudono i giochi con un +3. Nel match contro i romani, Cassino punterà a riaprire una striscia di risultati positivi. Avversario di turno l'Anzio Basket Club: si gioca domani alle ore 18.00 presso lo Sporting Club, di Via San Bartolomeo della città benedettina. Chiamati a dirigere il match, i signori Rosato e Formica della Sezione di Roma.