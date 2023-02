La Assitec Volleyball Sant'Elia Fiumerapido torna in campo domani - domenica 5 febbraio - alle ore 17 a Soverato nella gara valida per la sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2 Girone B. Le ragazze di coach Nino Gagliardi dopo una settimana di pausa affronteranno la sesta forza del torneo alla ricerca di punti preziosi per la salvezza e, soprattutto, per il morale. Le "gazzelle" infatti sono reduci, dopo la conquista della prima vittoria stagionale da tre punti, da due sconfitte consecutive in cui comunque la squadra ha mostrato netti miglioramenti, ma è mancata nelle fasi decisive degli incontri. Un particolare sul quale coach Gagliardi sta lavorando molto sotto tutti gli aspetti e su cui spera di vedere notevoli miglioramenti.

«Arriviamo da una settimana di stop - ha detto Cogliandro, centrale dell'Assitec Volleyball - che per noi è stata molto importante per recuperare le energie mentali ma soprattutto le energie fisiche e finalmente riuscire a recuperare anche qualche infortunio. Abbiamo ripreso la settimana finalmente allenandoci tutte e 12. C'è un buon umore in palestra e affronteremo la partita contro il Soverato nel migliore dei modi cercando di mettere in atto tutto il lavoro che stiamo portando avanti. La cosa più importante per noi è dare il meglio, nelle prossime due settimane. Daremo tutto per portare a casa la vittoria. Di fronte troveremo una squadra ben costruita che fino ad ora ha fatto molto bene e la posizione in classifica ne da atto. Se la sono sicuramente guadagnata. Ci aspetta una partita molto importante dove, oltre alle potenzialità tecniche, dovremo mettere un sacco di grinta. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che nonostante tutto vengono al Palazzetto e tifano per noi, anche da lontano».