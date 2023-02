L'Accademia Spal femminile vince la Coppa Italia Eccellenza e Ferrara entra nella storia. In questo obiettivo centrato c'è anche un po' della terra ciociara grazie a Mauro Rotondi, manager responsabile del settore femminile Spal, originario di Monte San Giovanni Campano. L'A. Spal scrive la storia, la sua storia. A Modena il club di Joe Tacopina, domenica scorsa ha alzato al cielo il primo trofeo al femminile, facendo propria la Coppa Italia Eccellenza.

«È stata una soddisfazione immensa, sia personale e sia soprattutto per un collettivo dedito sempre al lavoro ed al massimo impegno - commenta soddisfatto Rotondi - Ciò dimostrato già dal primo giorno di preparazione in agosto, a Vigarano Mainarda. La crescita dalla nascita del comparto femminile nel 2017 ad oggi è stata felice ed è stato un percorso di continua strutturazione durante le varie stagioni. Un grazie sentito a tutti gli staff ed agli addetti ai lavori che fino ad oggi hanno apportato un qualcosa a questi colori».

Ora i prossimi impegni. «Messo in bacheca questo primo trofeo e superata la prima fase di campionato, questa settimana, domenica 5, inizierà il rush finale - aggiunge Rotondi - Un'ultima corsa per la vittoria finale affrontando realtà storiche a livello femminile e dove su tutte dovremo concorrere con il Modena. Inoltre siamo qualificati alla fase nazionale della Coppa Italia, con dei possibili appuntamenti contro piazze come Cagliari, Catania e Perugia. Applicazione, dedizione al lavoro e grandi stimoli dovranno contraddistinguerci. Noi ci siamo e vogliamo fare nostre tutte le competizioni».