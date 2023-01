Week-end di sfide casalinghe per le formazioni ciociare: sorridono Ferentino e Cassino. Stop per Frosinone.

Girone A - Ferentino batte Cagliari bissando il successo dell'andata: 71-61 il finale. Amaranto che partono a suon di triple con il duo Tortonesi-Gerlero, coadiuvato da Bisconti. Retine che si muovono su entrambi i fronti: 17-17 dopo i primi dieci. Si riprende con l'amaranto Russo che rileva Bisconti: in campo si corre di più, con Ferentino chiuso in difesa. La coppia Garello-Floridia per il vantaggio ospite (+6), con i gigliati che restano lì, girando bene palla, quasi a non dare punti di riferimento agli avversari: Galuppi-Bisconti per il 29-30 della pausa lunga. Terzo quarto con i gigliati che alzano l'intensità difensiva ed offensiva. Il duo Tortonesi-Bisconti (da 44 punti a fine gara) per il 36-32. L'Esperia non si scompone e resta in scia. Dopo trenta minuti: 46-49. Ultimi dieci che si aprono con una tripla per parte: a Villani risponde Gerlero. Ferentino allunga con Collalti e il duo Bisconti-Tortonesi. Dopo il time out ospite, Galuppi fa 2 su 2 ai liberi. Ferentino più incisivo tiene i biancorossi a una distanza in doppia cifra, guidando la gara fino alla sirena finale: 71-61 l'esito del match al Ponte Grande, per la sesta vittoria consecutiva, prima della trasferta di Ciampino, per riscattare lo stop dell'andata. «Complimenti al Cagliari: sapevamo che sarebbe stata una partita dura. La nostra prestazione è stata così così, ma le squadre che vogliono ambire a qualcosa di importante, vincono anche queste partite "sporche", per cui sono contento della vittoria. Non posso che fare un plauso ai ragazzi per la sesta vittoria consecutiva e l'ennesimo sforzo, soprattutto nei momenti più importanti. E' un team che non molla mai: continuiamo a salire in classifica, un passo alla volta». Queste le parole di coach Lulli a fine gara. Ed ha aggiunto il tecnico: «Domenica a Ciampino proveremo a "vendicare" la partita persa dell'andata, in un campo difficile, contro una buona squadra».

La Scuola Basket Frosinone fermata in casa da Frascati, dopo un quarto periodo fatale ai gialloblù: 63-79 il finale. Partenza diesel per il team di coach Calcabrina: ospiti che si portano subito avanti (5-16). La reazione canarina non tarda ad arrivare: 11-16. Mansilla-Rocchi tengono Frosinone in partita: primi dieci chiusi sul 18-25. Secondo quarto con il duo Stazi-Efficace a rispondere a Grilli ed Albenzi. Rossoblù che prendono il largo, toccando il vantaggio in doppia cifra. Alla pausa lunga 36-52. Nella ripresa botta e risposta: per gli scubini ancora Mansilla ed Efficace, ospiti con Guaita. In questo scorcio di gara, minutaggio anche per il giovane Rago, oltre che il titolare Senghor. Padroni di casa che tornano a -7: all'ultimo giro di orologio, il tabellone è fisso sul 53-60, dopo un parziale di 17-8 in favore dei ciociari. Quarto periodo però, ancora una volta fatale per la Scuba, che nonostante il rinforzo Andreozzi, che fa il suo esordio casalingo contro Frascati, manca di continuità, non tenendo per i quaranta minuti di gara. All'ultima sirena Frosinone vede sorridere la formazione romana: 63-79 l'esito della sfida al Casaleno.

«Abbiamo giocato una partita dai due volti - afferma il coach della Scuba, Francesco Calcabrina -. Nel primo tempo non siamo entrati bene nel match e abbiamo concesso 52 punti, ottima invece la seconda parte della gara con soli 27 punti realizzati dagli avversari. Siamo arrivati a -4 ma, come accaduto a Viterbo, nel momento clou abbiamo gestito male i possessi offensivi e difensivi, anche questa volta abbiamo incassato un break finale pesante che ci è costato la sconfitta. Continuano a mancarci i minuti fondamentali per trovare la prima vittoria, lavoreremo ancora arrivare a essere in grado di allungare ulteriormente le sfide».

Girone B - BFP Basket Cassino batte l'Alfa Omega: 92-86 il finale. Una gara che viaggia sul filo dell'equilibrio: dopo trenta minuti 70 pari. Ultimo parziale di 22-16 decide il match sorridendo ai biancoazzurri. Pronti via partono bene i romani che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio di sei lunghezze, con i padroni di casa a contatto (21- 27). Si riprende con le due compagini che viaggiano di pari passo: dopo un parziale di 22-20, si va alla pausa lunga sul 43-47, con Cassino che accorcia le distanze. Terza frazione con il team di coach Nardone che sposta nuovamente l'inerzia della gara, con i giochi ancora tutt'altro che chiusi: prova corale con il duo Ceccarelli-Incitti da 40 punti a fine gara. Sfida decisa nell'ultimo periodo, con i ciociari che impattano meglio in questo scorcio di match: mettono a referto 22 punti contro i 16 ospiti. Alla sirena dei quaranta 92-86 sul tabellone, per la seconda vittoria consecutiva di Cassino.