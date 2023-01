Seconda vittoria consecutiva lontano dal parquet amico, per la BPC Virtus Cassino, che in occasione dell'ultimo incontro del girone di andata del campionato nazionale di serie B, girone D, in uno scontro diretto per le zone alte della classifica, supera di misura la formazione pugliese del CJ Taranto con il punteggio di 73-70. Dopo il brutto passo falso al PalaVirtus contro Sant'Antimo, dunque, arriva il pronto riscatto per la formazione di coach Russo, che al termine di una gara in pieno controllo per 40 minuti, riesce a portare a casa due punti fondamentali in chiave classifica che consentono ai benedettini, così, di distaccare proprio il team allenato da coach Olive, e Bisceglie, sconfitta in malo modo sul parquet del Pala Del Mauro di Avellino. Una grande gioia esterna che vale la 6 posizione in regular season al giro di boa del girone di andata, per i lupi rossoblù, adesso a 4 punti dalla terza posizione e a 2 da Caserta, al momento, al 5° posto.

Passando alla cronaca dell'incontro, coach Russo inizia subito con una novità nello starting five, Teghini, Milosevic, Kekovic e De Leone, a sostenere la titolarità del giovane Davide Frizzarin, sostituto della guardia titolare Flavio Gay, fermato a scopo precauzionale dallo staff medico cassinate in settimana a causa di un piccolo fastidio muscolare accusato in settimana sul vasto mediale della coscia destra; dalla sua, coach Olive, conferma invece i canonici 5 titolari, con Villa, Bruno, Conte, Cena e Corral.

Il primo canestro della gara porta la firma del grande ex dell'incontro Cena, a cui risponde prontamente, per Cassino, Kekovic da oltre l'arco. Bruno suona la carica per i suoi, ma Milosevic mantiene in carreggiata Cassino. Taranto prova, come al solito, a punire i benedettini nel pitturato, ma il piano partita strutturato dallo staff tecnico rossoblù sembra tenere alla perfezione, e, in attacco, Cassino punisce ripetutamente con Brigato, Milosevic e Kekovic le difensive pugliesi.

Al termine della prima frazione, i viaggianti conducono 15-23.

Nel secondo quarto, Cena da oltre l'arco prova a scuotere i suoi, ma la BPC allunga di nuovo sul +10 grazie a Milosevic, a cui rispondono in rapida sequenza, Piccoli e Corral.

Sul +6, però, Cassino non si scompone, difendendo bene e attaccando soprattutto con buone situazioni di transizione offensiva, complici le 3 palle perse dei padroni di casa in pochissimi minuti.

De Leone, Milosevic e Brigato, allora, determinano all'intervallo lungo il +11 della BPC: 30-41 il risultato all'intervallo lungo.

Come successo con Sant'Antimo, però, Cassino vede assottigliarsi ancor di più il gap nel terzo e quarto periodo, ma la lucidità nei momenti decisivi del match di Kekovic, Teghini, Milosevic e Cepic, consentono alla truppa di Russo di portare a casa di misura i due punti a casa: 70-73 il risultato a fine match.

Le dichiarazioni al termine dell'incontro di coach Roberto Russo:

Prossimo incontro per Cassino, la prima giornata del girone di ritorno contro la White Wise Monopoli.

CJ BASKET TARANTO – BPC VIRTUS CASSINO 70-73

CJ Basket Taranto: Conte 8, Villa 11, Bruno 18, Corral 14, Cena 15, Piccoli 2, Sampieri 2, Graziano, D'Agnano, Liace. All. Olive.

BPC Virtus Cassino: Brigato 12, Gambelli, Gay, Kekovic 16, Frizzarin, Cepic 8, De Leone 2, Teghini 11, Milosevic 24, Truglio, Arrighini. All. Russo.

Arbitri: Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (BN).

Parziali: 15-23, 15-18, 19-14, 21-17.

(Ufficio stampa VIrtus Cassino)