La Assitec Volleyball torna in campo oggi mercoledì 18 gennaio alle ore 18,30 per affrontare il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2 - Girone B. Le ragazze di coach Nino Gagliardi faranno visita all'Anthea Vicenza Volley, in uno scontro diretto che promette scintille. Il team frusinate arriva alla gara molto carico, dopo la meritata vittoria con Messina che ha sancito la conquista dei primi tre punti stagionali, mentre Vicenza ha intenzione di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga con l'Omag MT San Giovanni Marignano.

La vittoria con la Desi Shipping ha permesso a Sant'Elia di muovere la classifica accorciando le distanze su alcune dirette concorrenti alla salvezza: ha raggiunto, infatti, Marsala a 9 punti e si è portata a una lunghezza dall'ottavo posto occupato proprio da Messina.

Fare un risultato positivo Vicenza permetterebbe alle "gazzelle" di dare continuità di risultati ed entrare nel vivo del girone di ritorno con maggiore convinzione e fiducia.

«La vittoria di domenica è stata un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente. Abbiamo giocato di squadra - ha detto Nino Gagliardi coach della Assitec Volleyball - e questo è un bel segnale dopo la prestazione di domenica contro Martignacco. Sarebbe importante dar seguito alla prestazione di domenica in un altro scontro diretto. Siamo consapevoli tuttavia delle difficoltà dell'incontro di Vicenza contro una formazione ottimamente messa in campo».