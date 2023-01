Arrivano i primi tre punti per l'Assitec Volleyball Sant'Elia Fiumerapido. In rimonta le ragazze di coach Nino Gagliardi portano a casa la tanto agognata vittoria, in rimonta, contro la Desi Shipping Akademia Messina per 3-1 (22-25 25-15 25-14).

La cronaca. Coach Nino Gagliardi manda in campo la diagonale Spinello-Giorgetta, al centro Polesello e Cogliandro, schiacciatrici Dzakovic e Ghezzi, Libero Vittorio. Coach Marco Breviglieri risponde con Muzi-Ebatombo, Catania-Martinelli, Robinson-Martilotti, Faraone libero.

Il primo set è equilibratissimo, le squadre giocano a viso aperto. Sul 19-19 è là Desi Shipping Akademia Messina a mettere il naso davanti e produce un parziale di 0-3, 19-22. Cogliandro e Dzakovic permettono all'Assitec di rifarsi sotto. Poi due errori delle padrone di casa e Martinelli fissano il parziale sul 22-25 per Messina.

Il secondo set è tutto di marca gialloblù. Dzakovic trascina Sant'Elia che parte subito forte, 7-5. Poi 11-7 e 16-10. Breviglieri per Messina chiama il primo discrezionale, la musica non cambia. Sul 19-12 la squadra siciliana sostituisce Ebatombo con Varano. L'Assitec macina gioco e con una fast di Cogliandro si porta sul 24-14. Ghezzi chiude il set 25-15.

Il terzo set è veramente tiratissimo con scambi molto intensi e con le due squadre che lottano su ogni pallone. Coach Gagliardi butta nella mischia la centrale estone Hollas al posto di Polesello e Costagli in sostituzione di Giorgetta. Ed ha ragione lui: a spuntarla questa volta è L'Assitec che porta a casa il parziale: 28-26.

Nel quarto set l'Assitec torna in campo con la squadra che ha vinto quello precedente. Le "gazzelle" sono determinatissime e vanno in vantaggio prima 9-7, poi 14-9. Breviglieri le prova tutte compreso il cambio in palleggio tra Brandi e Muzi. Ma sono sempre le ragazze di coach Gagliardi a fare la partita e a macinare gioco: Dzakovic, Ghezzi, Hollas e Cogliandro trascinano le padroni di casa verso la vittoria del set 25-14 e la partita 3-1.

«Siamo molto contenti, - ha detto la schiacciatrice dell'Assitec Martina Ghezzi - è da tempo che stavamo aspettando questa vittoria. Finalmente è arrivata. Ci siamo allenate sempre duramente durante la settimana e siamo soddisfatte che i primi tre punti siano arrivati davanti ai nostri tifosi. Se lo meritavano anche loro, perché ci seguono sempre e ci danno molta energia».

«Non siamo riusciti a mettere in difficoltà con il nostro servizio la ricezione dell'Assitec. Abbiamo battuto malissimo. Complimenti a loro - ha detto Marco Breviglieri coach di Messina - ma noi però oggi non abbiamo giocato bene. Dispiace non per la sconfitta di per sé, ma per il nostro approccio alla partita che, doveva essere sicuramente diverso».

Assitec Sant'Elia - Dzakovic 24, Polesello 7, Giorgetta 7, Ghezzi 17, Cogliandro 9, Spinello 1, Vittorio (L), Hollas 6, Costagli 5, Di Mario. Non entrate: Botarelli, Moschettini. All. Gagliardi

Desi Shipping Akademia - Martilotti 9, Catania 5, Ebatombo 14, Robinson 17, Martinelli 9, Muzi, Faraone (L), Varaldo, Brandi, Composto, Silotto. Non entrate: Mearini, Ciancio (L). All. Breviglieri

Arbitri: Polenta, Adamo

Note – Parziali: 22-25 25-15 28-26 25-14. Durata set: 26', 20', 30', 22'; Tot: 98'. MVP: Dzakovic