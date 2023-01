Domenica che sorride al Ferentino e alla BPF Cassino: successi contro Civitavecchia e Smit Roma. Stop per Frosinone a Viterbo.

Girone A - La FMC Basket Ferentino centra la quinta vittoria consecutiva nella difficile trasferta di Civitavecchia. Sfida dai due volti: dopo una prima metà gara equilibrata, nella ripresa gigliati che cambiano marcia, con l'inerzia che cambia definitivamente padrone nelle ultime due frazioni: 54-69 il finale. Primi venti che scorrono con le due compagini in sostanziale equilibrio, con la bomba del ciociaro Collalti sul fil di sirena a chiudere il primo periodo sul 22 pari. Secondo quarto con la musica che non cambia e tra attacchi e contrattacchi, si arriva all'intervallo lungo con il punteggio fisso sul 33-33. Partita fisica e combattuta: si lotta su ogni possesso. Ferentino allunga: da qui in poi condurrà la gara fino alla sirena finale. L'asse esperto Rossi-Bisconti, coadiuvato dal duo argentino Gerlero-Tortonesi e capitan Galuppi, sposta la situazione sul 40-48 con l'ultimo atto ancora da giocare. Ultimi dieci con gli amaranto che iniziano subito con due canestri in contropiede e time out Cestistica: si procede con le retine che si muovono su entrambi i fronti. Più fluido l'attacco di Ferentino, che può giocare con il cronometro (50-65): padroni di casa che invece costruiscono, ma litigano con il ferro. Il canestro di Collalti (15 punti per lui a fine gara) chiude il match sul punteggio di 54-69.

Sconfitta esterna per la Scuola Basket Frosinone che non riesce ad espugnare l'ostico parquet viterbese: 88-67 l'esito del match. Una gara con i padroni di casa che impongono sin dal salto a due il proprio gioco. Frosinone, che giunge nella Tuscia con il nuovo innesto Andreozzi, resta però a contatto: dopo i primi dieci 23-20.

Si riprende con gli ospiti che viaggiano con meno continuità in fase di tiro: alla pausa lunga i gialloblu devono inseguire, con il team di coach Fanciullo sul +12 (46-34). Terza frazione che si apre speculare ai primi venti. A metà quarto i canarini cambiano marcia: piazzano un parziale di 0-14 riaprendo di fatto i giochi, ma un controparziale viterbese di 19-0 piega gli ospiti. Da notare i 40 punti in due di Mansilla-Efficace. A Frosinone mancava però continuità, che ha visto sorridere alla sirena finale la formazione biancostellata per la sesta vittoria consecutiva. Gli scubini cercheranno il primo successo stagionale già nel match casalingo contro Frascati, reduce della sconfitta di misura contro Grottaferrata (81-83).

«Siamo partiti bene, subendo però la stazza avversaria. Nel 3° quarto siamo andati in doppia cifra, ma bravi a reagire, riaprendo il match». Così il coach ciociaro Calcabrina, che conclude: «Purtroppo siamo crollati nel finale, con il distacco maturato nei minuti conclusivi e probabilmente è troppo ampio rispetto a quanto visto in campo».

Girone B - La BPF Basket Cassino soffre ma vince: 67-64 il finale contro la Smit Roma Centro. Starting five di coach Nardone: Niccolai, Yabre, Ceccarelli, Sabotig e Incitti, il quale, insieme all'altro neo innesto Diop, fa il suo esordio casalingo contro i romani. Pronti via, Ceccarelli muove la retina dall'arco (mvp del match con 25 punti a fine gara). Gli ospiti però girano bene palla, trovando la via del canestro con più continuità dei ciociari. Dopo i primi dieci, i romani si portano avanti di nove lunghezze: 12-21 il primo parziale. Si riprende con la reazione biancoazzurra che con il duo Ceccarelli- Yabre da 40 punti in due a fine gara, mettono a referto 24 iscrizioni nei secondi dieci, contro le 14 romane. Le due compagini vanno negli spogliatoi sul 36-35, con l'inerzia in favore dei padroni di casa, ma Smit ad un passo.

Si torna in campo con una terza frazione più equilibrata, con Cassino che aumenta il divario: +4 dopo trenta minuti (47-43). L'equilibrio la fa da padrone anche nell'ultimo giro di orologio, che alla sirena finale, vede il tabellone sorridere alla formazione di coach Nardone: 67-64. Cassino conquista una vittoria fondamentale, provando a risalire la classifica.

Nel prossimo turno, ancora impegno casalingo per i ciociari, che ospiteranno tra le mura amiche, l'Alfa Omega, provando a dar seguito al successo di questo week-end.