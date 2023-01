Si riparte. Week-end di Serie C Gold che, dopo la pausa natalizia, si appresta a vivere il primo atto del nuovo anno, per la terza giornata del girone di ritorno. Gare casalinghe per Frosinone e Ferentino. Trasferta romana per Cassino.

Girone A

Prima formazione della provincia a scendere ufficialmente sul parquet in questo 2023, la Scuola Basket Frosinone che ospita la compagine ciampinese, sponda Frassati. I gialloblù ancora in cerca dei primi punti stagionali, mentre i romani sono reduci dallo stop in terra sarda contro l'Esperia, prima della gara posticipata contro San Nilo Grottaferrata. La Scuba non riesce ad espugnare il PalaRiccucci di Civitavecchia nell'ultimo impegno del 2022. Dopo un impatto positivo e un'altra buona prestazione di squadra, con il duo Efficace-Mansilla sugli scudi, si arriva a metà gara con i padroni di casa sul +2. Dalla pausa lunga rientrano meglio i rossoneri, che alla sirena dei quaranta chiudono con la testa avanti il match: 94-84 il finale. Il team ciociaro affronterà una delle migliori compagini del campionato, che dopo un buon inizio, ha rimediato quattro stop consecutivi. I ragazzi guidati da Calcabrina cercheranno di sfruttare ogni occasione per portare a casa il risultato, cercando dunque di approfittare del momento negativo dei romani. Queste le parole del coach Francesco Calcabrina: «Da parte nostra ci potrebbe essere un po' di ruggine, considerati i venti giorni di riposo dall'ultima partita che abbiamo disputato. In ogni caso dovremo essere bravi a sfruttare le eventuali debolezze dei nostri avversari, giocando con determinazione e consapevolezza nei nostri mezzi per provare a vincere la partita». Scuba vs Ciampino: questa sera alle ore 18.30 presso il Palasport Casaleno, viale Olimpia. Arbitreranno l'incontro: Dinoi e Prundaru di Roma.

Il Basket Ferentino, domani ospiterà la formazione romana del San Paolo Ostiense per allungare la striscia positiva e piazzare il poker. I romani sono reduci dalla sconfitta di misura in quel di Frascati. I ciociari battono invece Palestrina in una trasferta non facile: 61-74 il risultato del match al PalaIaia. Dopo i primi venti con le formazioni che viaggiano di pari passo, nella ripresa gli amaranto cambiano marcia, conquistando i due punti in palio, con un netto +13 finale.

I gigliati sono dunque pronti a riscattare il match dell'andata che ha visto gli ostiensi battere il team di coach Lulli per 66-56. Padroni di casa avanti sin dalla prima frazione, seppur di una sola lunghezza, conducendo il match fino alla sirena finale. Gara chiusa con un +10. Una sfida tutta da vivere che vale il secondo posto della classifica di C Gold, piazza occupata attualmente da Ferentino, con appena due punti in più proprio dei romani, a quota 12 punti. FMC Basket Ferentino vs San Paolo Ostiense in programma domani alle ore 18.00 presso Pontegrande di Via Aldo Moro. Gli arbitri designati sono Bernardo e Coda, della sezione di Roma.

Girone B

Il Basket BPF Cassino nel primo match dell'anno andrà a far visita ai romani della Tiber Basket. Dopo un'altra ottima prova, i biancoazzurri nell'ultimo match casalingo contro la Carver Roma, vedono sfumare la vittoria nelle ultime battute: 61-77 il finale. Avvio equilibrato con le due compagini che impattano bene, chiudendo i primi dieci sul 18-18. Una gara che viaggia sul filo dell'equilibrio per tre quarti. Si va all'ultimo giro di orologio sul 53-58. Una frazione fatale per i ragazzi di coach Nardone cedendo il passo agli avversari, che alla sirena dei quaranta vedono il tabellone in loro favore. I ciociari affrontano la trasferta romana con i due neo arrivati, che vanno a sostituire i due grandi assenti Pagano e Fionda, oltre ai contratti rescissi consensualmente con i due stranieri Barbarosa e Cupan. Roster arricchito dal ventriteenne Incitti, che nonostante la giovane età, vanta esperienze in serie B (Lamezia, Valmontone). L'altro acquisto è Diop, ventunenne italo-inglese con presenze in serie C (Gold e Silver). Tiber Basket vs Basket Cassino. Palla a due alle ore 18.00. Cornice dell'incontro sarà la Palestra Tiber, via Bertini Attilj. Arbitri del match: Desideri di Viterbo e Ciaccioni di Campagnano di Roma.

C Silver e Serie D

Torna in campo anche la C Silver dopo le Festività: la vice capolista Sora (che insegue il Fonte Roma a -1 dopo dieci gare giocate), sarà impegnata in casa al PalaDiPoce contro il Borgo Don Bosco. Palla a due alle ore 19.30 di domani, arbitri dell'incontro: Antignano di Anzio e Carotenuto di Latina. Gli ospiti sono attualmente terzi in classifica, a quota 14, e a -2 proprio dai volsci. Si prospetta un match sulla carta equilibrato tra due squadre che si stanno ben comportando. E' il penultimo impegno del girone di andata anche per la Fortitudo Anagni, impegnata oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18) al PalaBanca contro il New Time Latina. Dodici i punti in classifica per i papalini, che hanno recuperato terreno in graduatoria e che sono nel gruppo delle terze del Girone B (capolista è Scauri a quota 18), sei per il NBT. Arbitreranno l'incontro odierno Picano di Gaeta e Vesco di Fondi. In Serie D (Girone C), il Veroli alla tendostruttura domani ospita il Monteporzio (ore 18) mentre la NB Alatri oggi è di scena a Colle La Salle contro la Lazio.