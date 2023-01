L'Assitec Volleyball Sant'Elia torna in campo per la prima gara del 2023, valevole per la seconda giornata di ritorno del Campionato nazionale di pallavolo femminile Serie A2 (Girone B), domani, domenica 8 gennaio alle ore 17 tra le mura amiche del PalaIaquaniello. Dall'altra parte della rete l'Itas Ceccarelli Martignacco, sesta forza del torneo.

Le ragazze di coach Nino Gagliardi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver affrontato sei tie break e non riuscendo mai ad avere lo spunto deciso per riuscire a battere l'avversario dall'altra parte della rete.

L'Assitec si trova quindi al decimo posto della classifica del Girone B ad una lunghezza dal nono, occupato dalla Desi Shipping Akademia Messina, e a tre dall'ottavo, dove è posizionata attualmente la Seap-Sigel Marsala. Con una vittoria capitan Botarelli e compagne potrebbero iniziare nel migliore di modi questa prima fase del girone di ritorno.

«Giochiamo contro una squadra equilibrata e ben messa in campo - ha dichiarato Nino Gagliardi coach dell'Assitec Volleyball - che ha dimostrato di essere cliente scomodo per chiunque. Naturalmente vogliamo iniziare bene il 2023 e ci proveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione. La squadra ha lavorato senza sosta e con tanta voglia di fare. Anche perché da adesso inizia la fase calda del girone di ritorno e dobbiamo in tutti i modi farci trovare pronti senza lasciare nulla al caso».