Un weekend totalmente rossoblù quello appena trascorso all'ombra dell'Abbazia. La Virtus Cassino, targata Banca Popolare del Cassinate, sbanca il PalaBarbuto di Napoli dopo aver sconfitto, nell'incontro valevole per la tredicesima giornata del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie B, la Virtus Pozzuoli. Una gara complicata per Gay e compagni stante l'assenza forzata di capitan Teghini. Le "V" giungono sul parquet partenopeo vogliose di bissare il successo ottenuto sette giorni prima ai danni della Juve Caserta, per rimanere nel gruppo delle inseguitrici ai primi quattro posti del girone D. I cassinati riescono nell'impresa al termine di una gara combattuta per tre quarti e mezzo allorquando la compattezza del team guidato da Roberto Russo in panca permette ai viaggianti di allungare in modo decisivo staccando i rivali campani e aggiudicandosi alla fine la partita.

86-67, il punteggio sul tabellone del palasport napoletano, sede neutra per questa gara dal destino tutt'altro che segnato alla vigilia nonostante la disparità dei numeri in classifica tra le due squadre.

Alla fine del terzo quarto infatti i due team erano separati soltanto da tre lunghezze, complice una conclusione da tre punti sul filo della sirena dei 30' di quel Greggi che è stato senz'altro una spina nel fianco dei benedettini.

La quarta frazione di gioco dunque esordisce all'insegna del perfetto equilibrio.

Ed è subito Milosevic, autore di una prestazione in doppia – doppia, ad allungare per gli ospiti.

Cassino dà l'impressione di voler subito mettere un'impronta decisiva sulla gara grazie a Flavio Gay e poi a Kevin Brigato. Al 3' minuto gli ospiti sono avanti di 6 lunghezze. 64-58.

Paunovic e Milosevic allungano ancora stavolta per un vantaggio in doppia cifra 69-58.

Pozzuoli sembra non averne più. Cassino nasconde letteralmente il proprio canestro a Cucco e compagni. Greggi realizza il 69-61.

Fuoco di paglia. Kekovic dall'angolo ristabilisce il divario, 72-61. In rapida sequenza gli sforzi dei padroni di casa sono vanificati da Matteo De Leone, 76-65.

Milosevic e Kekovic mettono il sigillo alla gara, + 16 a poco dalla sirena dei 40', 81-65.

La Virtus Cassino consolida la propria posizione in classifica alle spalle delle big del girone.

Alla ripresa dopo la sosta altro big match all'ombra dell'Abbazia. Al PalaVirtus di Cassino arriverà Sant'Antimo per una gara da vivere con il fiato in gola.

Il cronista tuttavia deve raccontare anche di una prefazione alla vittoria appena descritta. Infatti al PalaVirtus di Cassino, presenti il sindaco Salera, l'assessore allo sport Maria Concetta Tamburrini ed il consigliere Terranova, nel pomeriggio e nella serata di sabato 17 dicembre si è tenuta la festa rossoblù del settore giovanile.

Una grande festa di Natale che ha visto alternarsi sul parquet di Via De Feo tutti i mini atleti e i ragazzi delle giovanili della Società di Via Piano in avvincenti sfide all'insegna dell'allegria e del piacere di ritrovarsi a correre dietro una palla a spicchi. Sugli spalti genitori e tifosi e sorpresa delle sorprese a conquistare una medaglia ricordo per tutti anche gli atleti della prima squadra rossoblù.

Quegli atleti che lo speaker di eccezione Marco De Angelis ha poi presentato ad uno ad uno al pubblico numerosissimo accorso sugli spalti.

Il presidente Leonardo Manzari ha premiato con una maglia autografata da tutti i virtussini il sindaco Salera e l'assessore Tamburrini. Premiato anche il presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, con la stessa divisa che l'istituto di credito benedettino sostiene fin dalla sua fondazione, avvenuta, come ha ricordato Leonardo Manzari, il 25 luglio 2011.

Una festa di popolo, una festa del popolo rossoblù che ha ritrovato l'entusiasmo dei giorni belli.

Una festa di piccoli atleti e dei partner della Virtus Cassino che sostengono questo progetto giovani, Street Basket. Insomma una "due giorni" da ricordare e tenere nell'album dei ricordi di una stagione da incorniciare.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)