Grande soddisfazione alla bocciofila Comunale R. Olsaretti-Castelliri per la vittoria di Gabriele La Rocca e Adriano Giovannone nella gara Regionale specialità Coppia, del 18 Dicembre 2022, organizzata dalla bocciofila Comunale R. Olsaretti-Castelliri, presieduta da Sandro Palombo, riservata alle categorie A-B-C-D. Alla gara, hanno partecipato 148 giocatori provenienti dalla nostra Regione e Regioni limitrofe, per complessivi gironi: 3 di cat. A; 3 di cat. B; 4 di cat. C. Per aggiudicarsi la gara, i portacolori della bocciofila organizzatrice della gara, hanno prima battuto nella semifinale la coppia Nicola Bonagura e Enrico Bifulco (Libertas Sant'Antonio- SA) e poi nella partita di finale hanno superato con il punteggio di 12 a 4 la coppia Orlando Santonicola e Agostino Milite della Cacciatori (SA), chiudono il podio al quarto posto, il duo Luigi Quaglieri e Luca Miacci della società I Fiori (Isola del Liri). Dopo i 10 gironi eliminatori, la giornata di Castelliri è stata scandita da partite esaltanti che hanno dimostrato ancora una volta la bontà della Categoria Sport per Tutti! La gara è stata diretta dal Sig. Natalino Coratti. Presenti alla cerimonia di premiazione: la Famiglia del commemorato Alessio Mattei; il Vice Presidente Regionale FIB Lazio Mauro Iafrate; il Prof. Giacomo Carinci figura storica delle Bocce in Ciociaria; il Presidente del sodalizio Sandro Palombo; l'Assessore al Comune di Castelliri Andrea De Ciantis; il Delegato Giancarlo Martini.

Prossimo appuntamento a "I Fiori", 8 Gennaio 2023, con la gara Regionale, specialità Coppia, per le categorie A-B-C-D. La Delegazione Provinciale di Frosinone Augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. (m.d.l.)