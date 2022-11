Dopo la sconfitta patita sul campo della capolista Ruvo, ritorna di nuovo a sfidare una formazione sul parquet amico, la BPC Virtus Cassino, che nell'incontro valevole per la 9^ giornata del campionato nazionale di serie B girone D, se la vedrà con il blasonato team universitario della Luiss Roma.

Divise da 2 punti in classifica, appaiati in seconda e terza posizione, i roster rispettivamente allenati da coach Russo e coach Paccariè, si affronteranno nuovamente dopo essersi già incontrati nel torneo della Supercoppa di categoria, dove ad avere la meglio, nell'occasione, furono proprio gli universitari.

Diverso tempo e partite sono trascorse dal citato incontro, e oggi i cassinati sono sicuramente più pronti a vedersela con un team rodato e che già da diverso tempo ha avuto la possibilità di giocare insieme e conoscersi.

Pasqualin, Murri, Fallucca, Allodi, Di Bonaventura, Jovovic, Legnini, Perotti e Barbon, i principali atleti a disposizione di coach Paccariè, pronti a dar battaglia alla formazione di via Tommaso Piano: una squadra con un importante gioco perimetrale, caratterizzato da tante bocche da fuoco pronte ad accendersi e a mettere in difficoltà i virtussini.

Cassino dalla sua, dopo un ottimo avvio di campionato, avrà voglia di tornare a fare bottino pieno tra le mura amiche, e al netto di una buona settimana di lavoro e dell'invito fatto da coach Russo nel post-match di Ruvo affinchè i tifosi rossoblù riempiano il più possibile il palazzetto rossoblù, tutto fa presagire un grande match, da vivere e seguire per tifosi, e non solo, di entrambe le formazioni.

Tutto pronto al PalaVirtus, dunque, per la sfida che avrà inizio alle ore 18:00; arbitreranno la partita i signori CALDAROLA MARINO di RUVO DI PUGLIA (BA) e IAIA ANGELO di BRINDISI (BR).

Aggiornamenti sul risultato della gara sui canali di comunicazione ufficiali targati BPC Virtus Cassino; diretta dell'incontro live sulla piattaforma streaming LNP PASS; biglietteria e cancelli del PalaSport di viale De Feo aperti a partire dalle ore 17:00.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)