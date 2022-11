Sant'Elia rivede i vecchi fantasmi del tie break. A Marsala è la Seap Sigel ad avere la meglio al quinto set, 3-2 (26-24 21-25 25-21 19-25 15-10) nel turno infrasettimanale valido per la 7^ giornata del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A2, Girone B. Ancora una volta, la quarta in sette gare, le "gazzelle" frusinati cedono sul più bello e rimandano ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Coach Marco Bracci manda in campo Orlandi-Salkute, Moneta-Bulovic, D'Este- Frigerio, Norgini libero. Nino Gagliardi schiera invece Spinello-Botarelli, Costagli-Ghezzi, Cogliandro-Hollas, libero Vittorio.

La cronaca. L'inizio della gara è equilibrato: 4-4 (pipe di Bulovic). Marsala è portata avanti da Salkute, da doppio Bulovic e da un ace di Frigerio e così acquista il primo vantaggio di due lunghezze: 9-7. Sant'Elia è però abile a recuperare grazie soprattutto a capitan Botarelli. Ma è Costagli a compiere il punto che dà il pareggio: 16-16. A metà set sul 16-17 a cambio palla conquistato da Spanò. Sul 22-22 coach Bracci, dopo un punto azzurro, decide di alzare il muro: Guarena per Moneta. Lo scambio si gioca ma il punto se lo accaparra con un muro e fuori Sant'Elia, dentro così nuovamente capitan Moneta. Marsala mette il naso davanti e compie il punto del 24-23 e il tecnico ospite Nino Gagliardi chiama il discrezionale. Salkute risolve per la Seap-Sigel Marsala Volley con due attacchi vincenti, tra cui l'ultimo in pipe per il 26-24. Le squadre ripartono con gli stessi schieramenti dell'avvio di partita. Nel secondo gioco subito un primo tempo vincente di Matilde Frigerio per l'1-0. Negli scambi iniziali hanno buon gioco le azzurre anche con uno stampo di Serena Moneta del 5-2, comunque controreplicato da Costagli: 5-3. Ghezzi, attaccante ex Olbia e Sassuolo, fa rientrare in partita le gialloblù frusinati: 8-6. I timbri del pareggio ospite arrivano subito dopo: 8-8. Moneta e Salkute restituiscono il vantaggio marsalese al passaggio del 13-10, con Nino Gagliardi che irrimediabilmente chiama il discrezionale. Al ritorno in campo un muro-punto di Sant'Elia lanciano la rimonta di Sant'Elia poichè a ruota arriva il nuovo punto di Ghezzi: 13-12. Ad un nuovo avvicinamento delle frusinati, sulla situazione di 15-14 è coach Bracci ad aver bisogno del discrezionale. Alla stessa stregua sarà così sul 16-19. Bracci ridisegna la formazione e cambia la diagonale palleggiatore/opposto: dentro Baasdam e Ghibaudo e fuori Orlandi e D'Este. La risposta dell'olandese non si fa attendere. Subito due punti (uno su diagonale e l'altro su ace): 18-19. Ma Botarelli e soprattutto Cogliandro firmano punti fondamentali per la conquista del set. La Seap-Sigel Marsala infila una dietro l'altra giocate errate con delle incomprensioni tra reparti e termina 21-25. Tutto in discussione.

Sant'Elia riparte meglio con i primi due punti della frazione: 2-0. Già nei primi scambi Bracci affida la regia a Ghibaudo per rilevare Orlandi per un cambio tecnico Più avanti, Serena Moneta si intesta i punti del 3-6, del 4-7 e del 5-7, quest'ultimo su ace. Botarelli e Cogliandro realizzano il punto della nuova fuga: 7-11. Marsala sospinta da Moneta compie un break sostanziale per effetto anche delle difese di Norgini: 10-11. Un mani-out di Sant'Elia e si tiene a debita distanza: 11-13.

Poi dal 19-17 e time-out Sant'Elia Seap-Sigel Marsala incrementa il vantaggio e Salkute ben assistita da Ghibaudo scrive 25-21.

Quarto set inaugurato nelle battute iniziali dal gran punto al servizio in salto della 2003 Chiara Ghibaudo. Nello scambio successivo, sulla situazione di 2-1, è Botarelli a pareggiare. Il primo team ad uscire fuori dai blocchi è Sant'Elia: 3-6. E allunga il divario: 5-11. Garofalo, neo entrata, fa punto con una giocata elegante ad eludere il muro composto avversario: 6-11. Marsala non ha però fatto i conti con la risolutezza di Sant'Elia che riporta il punteggio alle originarie distanze: 8-14. Poi Ghezzi e Botarelli fanno volare le gialloblù per portare la gara al tie-break.

Il quinto set comincia con Moneta di nuovo regolarmente sul taraflex e con Sant'Elia che preme sull'acceleratore: 0-3. Reagisce la Seap-Sigel Marsala ed arriva il -1: 2-3. Sul vantaggio di 2-6 Bracci chiede ed ottiene la sospensione tecnica. Al rientro in campo la squadra di casa ritrova le energie per rincorrere le avversarie. A terra dalla metà campo azzurra cadrà un solo pallone e Marsala effettua il contro sorpasso insperato prima del cambio campo: 8-7. Un errore ospite prima e dopo Salkute con due muri vincenti spedisce Marsala sul 10-7. Poi Orlandi e muro di D'Este. Botarelli riduce le distanze ma Garofalo in diagonale decreta il termine del set e della partita. Sant'Elia mastica amaro con una nuova sconfitta al quinto.

«In questa squadra la mia opera è appena all'inizio - ha detto Nino Gagliardi, coach di Sant'Elia - e ho notato che c'è tanto lavoro da fare. E in questo momento rappresenta la migliore medicina. Dispiace perdere al tie-break dopo essere stati parecchi punti avanti, ma va dato atto che l'avversario da un punto di vista mentale si è risollevato. Il campionato è lungo e ho intravisto miglioramenti rispetto alla precedente uscita».

Tabellino

Seap Sigel Marsala 3

Assitec Sant'Elia 2

Seap Sigel Marsala - Moneta 8, Deste 2, Orlandi 3, Bulovic 8, Frigerio 13, Salkute 35, Norgini (L), Baasdam 2, Ghibaudo 1, Garofalo 1, Guarena, Spano. All. Bracci.

Assitec Sant'Elia - Spinello 1, Costagli 18, Hollas 6, Botarelli 10, Ghezzi 12, Cogliandro 17, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Giorgetta. Non entrate: Polesello. All. Gagliardi

Parziali: 26-24 21-25 25-21 19-25 15-10)

Arbitri: Pecoraro, Ciaccio. Note - Durata set: 23', 27', 24', 27', 15'; Tot: 116'. Mvp: Salkute. Top scorers: Salkute M. (35) Costagli C. (18) Cogliandro A. (17); Top servers: Costagli C. (2) Cogliandro A. (1) Ghibaudo C. (1); Top blockers: Salkute M. (5) Costagli C. (3) Ghezzi M. (2)

Prossimo impegno

La Assitec Volleyball torna in campo domenica 27 novembre per l'ottava giornata del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2 (Girone B). A far visita alle gazzelle care alla presidente Silvia Parente la 3M Pallavolo Perugia, fanalino di coda della classifica.

Una vittoria per le ragazze di coach Nino Gagliardi sarebbe un toccasana per il morale, ma anche e soprattutto per la graduatoria che, comunque, non vede lontanissimo il team gialloblù dalla zona salvezza nonostante il penultimo posto. Un motivo in più questo per lottare su ogni pallone e cercare in tutti i modi di arrivare a portare a casa l'intera posta in palio. Eventualità che sancirebbe anche il primo successo stagionale dell'Assitec Volleyball.

«Abbiamo di fronte a noi una partita importante- ha detto l'Assistant coach dell'Assitec Volleyball, Gino Russo - da affrontare in modo intelligente. Continuiamo a lottare molto, ma delle volte ci manca lo spunto decisivo per portare le situazioni importanti che si verificano in gara a nostro favore. Su questo stiamo cercando di lavorare con determinazione. Coach Nino Gagliardi è arrivato da pochissimo e, visto il fitto calendario, ha avuto poco tempo per lavorare, ma già qualche risultato si è visto soprattutto sul piano del gioco. Domenica si dovrà lottare su ogni pallone, come sempre, per riuscire a fare risultato e portare a casa i tre punti».