Un match da far tremare i polsi e che è pronto a riservare diverse emozioni, quello valevole per l'8° giornata del campionato nazionale di serie B girone D; un incontro vietato ai deboli di cuore e consigliato per uomini dai destini forti e alla ricerca di iniezioni di forte adrenalina, perché ad affrontarsi in uno scontro di alta, altissima classifica, ci saranno le due formazioni appaiate al primo e secondo posto del girone D del terzo campionato nazionale italiano di pallacanestro, rispettivamente il Talos Bk Ruvo di Puglia e la BPC Virtus Cassino. Squadre che provengono entrambe da un ottimo periodo di forma, con Ruvo, al momento a punteggio pieno nei 6 incontri sin qui disputati, in attesa di recuperare il prossimo 30 novembre la gara valevole per la 7° giornata di campionato contro Sant'Antimo, che viene da una settimana di riposo dove ha avuto modo di rodare i meccanismi di gioco di coach Campanella, neo capo allenatore pugliese al suo primo anno di avventura sulla panchina dei ruvesi, e di lavorare con tranquillità per due settimane in vista del match di domani, e con Cassino, invece, che viene da una intensa settimana di allenamenti dopo la bella vittoria casalinga contro Corato, che ha permesso di mantenere la seconda posizione in graduatoria per gli uomini di coach Roberto Russo, con uno score di 5 vinte e 2 perse.

Una partita, dunque, che promette grande spettacolo e fisicità, con Ruvo che potrà contare sui suoi fortissimi elementi di spessore ed esperienza, tra cui è possibile annoverare le individualità di Ammannato, Burini, Toniato, Diomede, Ghersetti, Gatto, Fontana, giocatori che conoscono come le loro tasche la categoria e protagonisti più volte durante la loro carriera di promozioni e stagioni vincenti, e con Cassino, dalla sua, che proverà a continuare a stupire, come ha fatto in questa prima parte di campionato, grazie alla meravigliosa amalgama di squadra creatasi e l'affiatamento fantastico che i giocatori virtussini sono stati capaci di creare nelle ultime settimane di lavoro, allenamenti e partite.

Sarà una sfida, allora, che verrà seguita da tanti, tantissimi addetti ai lavori e appassionati, curiosi di scoprire e capire se Ruvo, da una parte, manterrà ancora il suo status di "squadra imbattibile" e se Cassino, dalla sua, sarà in grado di mantenere la costanza dimostrata negli ultimi incontri di campionato disputati.

Appuntamento imperdibile, quindi, al PalaColombo di Ruvo per la palla a due tra Ruvo e Cassino in programma alle ore 18:00; arbitreranno la partita i signori Fiore Adriano di Casal Velino (SA) e Roberti Eugenio di Napoli (NA).

Aggiornamenti sul risultato dell'incontro sui canali ufficiali di comunicazione targati BPC Virtus Cassino; diretta live del match sulla piattaforma streaming LNP PASS. (A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)