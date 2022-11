L'Assitec Volleyball Sant'Elia dopo aver conquista il primo punto della stagione sul campo della Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco, sarà di scena domani, 6 novembre alle ore 17, ancora una volta lontana dalle mura amiche del PalaIaquaniello, sul campo della Desi Shipping Akademia Messina, per la terza giornata del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A2, girone B.

Le ragazze di coach Emiliano Giandomenico sono reduci da una dura lotta punto a punto, durata più di due ore, a Martignacco, orfane anche della schiacciatrice Danijela Dzakovic, fuori per infortunio.

Le gazzelle hanno espresso per alcuni tratti della gara una buona pallavolo, ma hanno spesso esitato nei momenti cruciali della gara. Come spiegava l'Head Coach Giandomenico nel post-partita nel quinto set l'Assitec era avanti 12-11 ma non ha saputo sfruttare l'occasione legittimando la vittoria dell'Itas Ceccarelli Group.

Ora la squadra frusinate, alla ricerca della prima vittoria stagionale, si trova al penultimo posto con un solo punto, ma anche con la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente e muovere la classifica già a partire dalla prossima gara.

«Sarà una trasferta complicata perché loro sono una squadra molto grintosa, - ha detto Irene Botarelli capitano e opposto dell'Assitec Volleyball Sant'Elia - molte atlete giocavano già insieme dall'anno scorso quindi hanno già dei meccanismi ben oliati. Noi dovremo affrontare la partita con pazienza, serenità e concentrarci nel trovare sicurezza nei nostri automatismi. Dovremo scendere in campo determinate e con le idee chiare solo così potremo disputare un buon match».