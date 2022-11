Nuovo impegno in trasferta per la Scuola Basket Frosinone nel Girone A della Serie C Gold. Questa sera alle ore 20 la squadra ciociara farà visita al Club Basket Frascati.

La formazione cara al patron Monetti finora ha ottenuto una sola vittoria, in casa contro l'Esperia Cagliari, cedendo di misura sul parquet amico a Ferentino e in trasferta sia contro San Paolo Ostiense sia nel derby della scorsa giornata con Grottaferrata.

Ci sarà, dunque, grande voglia di riscatto da parte della squadra di coach Zerbin. Nelle fila di Frascati occhio alla fisicità dei vari Sforza, Cavallo e Pittman, alle doti balistiche di Monetti e De Robertis, ma soprattutto all'esperienza di Grilli e Bonessio, giocatori con un lungo trascorso in categorie superiori. «Nelle ultime partite abbiamo giocato alla pari con gli avversari solamente a tratti – afferma alla vigilia del match il coach della Scuba, Francesco Calcabrina -, dobbiamo provare a restare nella gara dall'inizio alla fine. Avremo di fronte una squadra di grande esperienza (specialmente in Grilli e Bonessio) e che può contare su molta fisicità. Proveremo a limitare lo stesso Grilli – conclude il tecnico ciociaro – giocando con aggressività e puntando molto sulla gestione del ritmo».

La sfida sarà diretta da Alessandro Cicerchia di Palestrina a Valentina Martina Capata di Cisterna di Latina.

Trasferta in Sardegna per il Ferentino reduce dai successi a Frascati (nel recupero) e contro Civitavecchia, oggi pomeriggio (ore 17) ospite dell'Esperia Cagliari. Arbitri del match: Callea e Cherchi di Sassari.

Silver

Al PalaDiPoce il Sora si confronterà domani con il Basket Roma, palla a due alle ore 18, arbitri: Marcocchia di Roma e Carotenuto di Latina. La Fortitudo Anagni giocherà oggi pomeriggio alle ore 18.30 al PalaSupernova di Fiumicino, dirigeranno l'incontro Hegedus e Daniele di Roma.