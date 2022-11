Trasferta ad Ostia per la formazione cassinate, che domenica 6 novembre, palla a due alle ore 18.00, affronterà per la quinta giornata l'Alfa Omega. I lidensi hanno la stessa classifica del Cassino, due punti grazie alla vittoria ottenuta in casa contro Formia, poi le sconfitte contro Carver, Virtus e Tiber. Hanno una media punti importante 81,5, hanno realizzato 325

punti subendone 349 con una differenza negativa di – 23 punti. Coach Sementilli dispone di un gruppo molto omogeneo in cui spiccano le forti individualità di atleti di assoluta esperienza, Di Pasquale 77 punti,

Pappalardo 67 e Di Pietro 48 per lui, tutti e tre sopra i trenta anni di età. Poi i due Manzo G. e S. con 48 e 43 punti atleti giovani ma precisi in fase realizzativa. Sarà difficile ma non impossibile e Cassino BPF vuole fare il bis. Out Enrico Ceccarelli che ha rimediato una contusione, diversi gli acciacchi che da inizio stagione stanno mettendo a dura prova il roster. Coach Nardone:

<L'ennesimo infortunio non muscolare, ma da trauma, crea problemi soprattutto quando fai del lavoro in palestra la tua prerogativa numero uno, le defezioni come quella di Enrico limitano tutto il gruppo, ma i

ragazzi sono vaccinati, da questi problemi lo scorso anno abbiamo costruito un gruppo solido e vincente che poi sapete cosa ha portato. Alleno dei ragazzi splendidi che mi danno tutto quello che hanno e i

risultati stanno arrivando dopo la prevedibile fase di assestamento. La costante e partecipata presenza del presidente Dino e di Andrea Longo, ci aiutano a superare i momenti delicati, loro sanno come spronarci ed io sono fiero di lavorare per loro. Domenica affronteremo una formazione solida con giocatori molto esperti capaci di spaccare le partite. Ho lavorato molto per cercare di trovare le giuste contro misure per limitarli. Sarà dura ma non impossibile, campo difficile ma siamo abituati. Dovremmo lavorare molto sull'intensità per contenere i giocatori più esperti soprattutto con la stessa difesa messa sul parquet

nella vittoria contro la Smit, sono comunque fiducioso, forza ragazzi andiamo a prenderci questa vittoria."

Palla a due alle ore 18,00 di domenica 6 novembre a Lido di Ostia, Roma. Arbitri della partita i signori Alessandro Zambotto di Cantalice-Rieti e

Matteo Bertoni di Anzio-Roma.

Diretta integrale video sulla pagina AD BASKET CASSINO di Facebook.

(Max Marzilli

Responsabile ufficio stampa AD BASKET CASSINO)