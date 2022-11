Andrà in scena oggi al PalaVirtus di Cassino, l'anticipo valevole per la 6^ giornata del campionato nazionale di serie B girone D, con la formazione benedettina, guidata da coach Roberto Russo, che è pronta ad accogliere tra le mura amiche la formazione pugliese dei Lions Bisceglie.

Rispettivamente al secondo posto Bisceglie e al terzo Cassino, in compagnia di Caserta, Taranto, Avellino, Salerno, Luiss e Sant'Antimo, la sfida odierna si presenta come un vero e proprio scontro di alta classifica, che determinerà le serie ambizioni che potranno avere le due opposte formazioni nel terzo campionato nazionale italiano.

Non sarà certamente uno scontro agevole per le ‘V' rossoblù, chiamate a confermare quanto di buono dimostrato sul campo di Pescara; difatti, il roster allenato da coach Nunzi può annoverare tra le sue file il giusto mix di esperienza e di gioventù per provare ad ambire alle piazze nobili della classifica per assicurarsi un posto nella prossima B1 2023-24, e coach Russo dunque dovrà stare ben attento a spegnere subito gli entusiasmi determinati dall'ottimo andamento della stagione che sta sin qui avendo i pugliesi.

Borsato, Dri e Bini saranno i grandi ex di giornata, con, senza dubbio, gli ultimi due atleti, rimasti maggiormente nei cuori del popolo cassinate, per le partecipazioni ai playoff e le finali disputate in maglia rossoblù nelle due annate sportive vissute all'ombra dell'abbazia, per la guardia Dri, e per la conquista del campionato di serie B, nella stagione 2017/18, per l'ala grande Bini; la loro esperienza, viene avvalorata dalla sapienza sotto le plance del veterano Marcelo Dip, che più volte si è ritrovato opposto al roster cassinate e che proprio contro la formazione benedettina conquistò nella stagione 2015/16 in maglia Eurobasket Roma la promozione in A2; a completare il roster, il promettente playmaker Gabriel Dron, gli esterni Verazzo, Chiti, Provaroni e Mastrodonato, e i lunghi Vavoli e Pieri.

Sarà, dunque, un'altra gara tutta da vivere e da seguire, per gli appassionati della pallacanestro cittadina, che avranno modo di vedere l'ennesimo match all'ombra dell'abbazia dagli alti contenuti tecnico-tattici e dagli importanti valori in termini di classifica.

Biglietteria del PalaVirtus aperta a partire dalle ore 17:00, in attesa della palla a due programmata alle ore 18:00. Arbitreranno il match i signori Morra e Manganiello. Aggiornamenti sul risultato live della gara sul sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro e sui canali social ufficiali targati BPC Virtus Cassino; diretta streaming dell'incontro sulla piattaforma online LNP PASS.