L'Assitec Volleyball conquista il primo punto della stagione a Martignacco, lotta fino al tie break seppur senza Danijela Dzakovic, fuori per infortunio, perde la gara ma conquista il primo punto della stagione a Martignacco, cedendo soltanto al quinto set con l'Itas Ceccarelli Group.

Una partita molto equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Coach Marco Gazzotti scende in campo con Allasia-Sironi, Wiblin-Cortella, Eckl-Modestino e Tessone libero. Emiliano Giandomenico risponde con la diagonale Spinello-Botarelli, bande Ghezzi e Costagli, al centro Cogliandro e Hollas con Vittorio libero. Equilibratissima la prima parte del primo set fino a quando la squadra frusinate accelera e riesce grazie agli attacchi vincenti di Ghezzi, Costagli e ai monster block di Hollas a prendere cinque punti di vantaggio e portarsi sul 15-20. Sant'Elia chiude in crecendo e porta a casa il primo set della stagione 18-25. Nel secondo parziale le squadre lottano punto a punto fino al 17-17, ma questa volta è la squadra di casa a prendere il sopravvento e a chiudere il set sul 25-20.

Nel terzo set le ragazze di Gazzotti prendnono subito un discreto margine sulle "gazzelle": 11-7. Capitan Botarelli e compagne combattono e sono sempre in partita fino al 17-16. Poi un parziale di 4-1 di Martignacco spegne l'abbrivio della squadra frusinate che è costretta a cedere 25-19.

Il quarto set è sicuramente quello più combattuto. Le squadre si rincorrono per poi giocare a viso aperto, punto a punto fino al 22 pari. Un fallo di invasione, un muro di Hollas e una pipe potentissima di Ghezzi danno a Sant'Elia il parziale: 22-25. Si va al tie break. Appaiate le due squadre fino al 12-12 anche nel 5° set, ma è Martignacco ad avere lo spunto migliore e riesce a portare a casa la partita, 15-12. Un punto quindi per l'Assitec che fa morale e che muove sicuramente la classifica.

«Aver portato a casa un punto è sicuramente un aspetto importante. C'è però ancora molto da lavorare, - ha detto Emiliano Giandomenico, coach dell'Assitec - soprattutto, sulla continuità di gioco e sulla resistenza. Ci sono stati degli aspetti positivi, abbiamo lottato durante la gara, ma abbiamo commesso anche delle ingenuità. Abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita nel tie break, eravamo avanti 12-11, non l'abbiamo sfruttata. Dobbiamo lavorare tanto per migliorarci ancora e per gestire al meglio alcune situazioni di gioco».

Martignacco 3

Sant'Elia 2

Itas Ceccarelli: Allasia 1, Wiblin 21, Modestino 1, Sironi 32, Cortella 14, Eckl 9, Tellone (L), Guzin 5. Non entrate: Lazzarin, Granieri, Cabassa, Bole. All. Gazzotti

Assitec: Spinello, Costagli 17, Hollas 7, Botarelli 17, Ghezzi 15, Cogliandro 13, Vittorio (L), Giorgetta 2, Moschettini 1, Di Mario. Non entrate: Polesello, Dzakovic. All. Giandomenico.

(18-25 25-20 25-19 22-25 15-12)

Arbitri: Pernpruner, Papapietro

Note – Spettatori: 143, Durata set: 22', 27', 24', 33', 20'; Tot: 126'. MVP: Sironi. Top scorers: Sironi G. (32) Wiblin R. (21) Botarelli I. (17). Top servers: Eckl K. (2) Sironi G. (1) Wiblin R. (1). Top blockers: Ghezzi M. (4) Eckl K. (4) Hollas E. (3)